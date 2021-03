Daniel Jorge vive en Salta y está luchando contra el cáncer de pulmón. Como la mayor parte de los argentinos, atraviesa una situación económica complicada, sumado a que además tiene que hacer frente a los medicamentos necesarios en su lucha contra la enfermedad. Medicamentos que, por otra parte, tienen un costo muy elevado.

Por este motivo, Daniel decidió alquilar parte de su casa, para poder afrontar los altos costos de su enfermedad, y se la rentó a una pareja que vive con su hijo, eso sí, con la condición de que no se retrasen con el pago. “Con ese dinero yo me haría cargo de pagar la luz y me compraría el Tramadol o la Morfina para superar los dolores del cáncer y otros remedios del tratamiento”, explicó Daniel.

Según relata el hombre, la familia se instaló, pagó el mes de junio adelantado, y desde entonces no volvió a ver ni un centavo, acumulando una deuda de 250 mil pesos.

Daniel Jorge denuncia que sus inquilinos lo estafaron. (Facebook)

Pero la cosa no termina con la presunta estafa, ya que según denuncia Daniel, “los hijos me amenazaron, me han golpeado y cuando fui a denunciarlos me encontré que esta señora ya me había metido una denuncia por agresión y violencia de género que llevo a la subcomisaria 3ra a no recibir mi denuncia”.

El hombre asegura encontrarse en una situación desesperada porque, según los abogados con los que ha consultado, la justicia no puede hacer nada para revertir esta situación en un corto plazo. “Además la señora puso un drugstore que me hacen llegar sumas superiores a los 20 mil pesos de luz que no puedo dejar de pagar porque soy electrodependiente”, explicó.

“Pido ayuda no sé qué hacer, creo que al no tener recursos y mi enfermedad y esta mujer que me tira Raid en la cara cada vez que paso y la policía que hoy me notifica de una nueva denuncia, me hacen elegir pegarme un tiro o colgarme. No doy más, juro que no doy más”, finaliza el hombre, desesperado.