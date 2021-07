Un informe preliminar del joven peluquero, que la semana pasada falleció tras correr desnudo por inmediaciones del parque San Martín, establece que sufrió un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio. Según informó la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, no existe una lesión, golpe, traumatismo o alguna herida que sea causal del deceso.

“Serán los médicos a través de juntas los que determinen qué puede haberle ocurrido al joven y qué incidencia tuvo la inactividad del SAMEC, la conducta de los policías y lo que en su organismo pudo haber pasado en ese momento en un contexto de madrugada de invierno y todos estos componentes que terminan con su fallecimiento”, explicó la fiscal a El Tribuno.

Salinas Odorisio recalcó, además, que no hay justificativo para la demora del SAMEC. “Si ellos tienen un reporte, un requerimiento de un móvil y no tienen móviles o está roto o lo están desinfectando tienen que dejar constancia de eso, y no existe”, agregó. También precisó que las lesiones que presenta el cuerpo de Matías son superficiales y que hay que analizar paso por paso por qué tuvo muchas caídas solo mientras se desplazaba. Finalmente, Salinas Odorisio, consideró que la muerte de Ruiz se podría haber evitado. “Eso es lo que la fiscalía se propone determinar con la investigación que comienza con la imputación de los ocho acusados”, finalizó.

Cuatro operadores del Samec y cuatro efectivos policiales habían sido detenidos e imputados como autores del delito de homicidio culposo. Uno de los policías, Héctor Rodríguez, también fue imputado por el delito de vejaciones en concurso real. Actualmente solo él continúa detenido. El resto fue liberado el miércoles con medidas sustitutivas.