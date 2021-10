Con la exposición de los defensores, este viernes concluyó la etapa de alegatos en el juicio que desde el 27 de septiembre se le sigue a Lautaro Teruel, hijo del integrante del conjunto Los Nocheros, Mario Teruel, por delitos de abuso sexual en perjuicio de dos víctimas. La audiencia pasó a un cuarto intermedio y se reanudará este lunes.

Fuentes judiciales informaron el viernes que el abogado defensor de Teruel, Juan Casabella Dávalos, solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado en lo referido a la primera causa. Esto fue porque al momento de los hechos la denunciante tenía 6 o 7 años y el denunciado 16 o 17 años, y planteó la incompetencia del tribunal de juicio y la remisión de la causa a un Juzgado de Menores.

Lautaro Teruel cumple prisión domiciliaria con una tobillera electrónica hace más de 5 meses, luego de más de dos años en prisión preventiva.

Su papá, Mario, brindó una entrevista con Clarín en la antesala de la sentencia del juicio de su hijo. “Estamos con sensaciones muy raras nuevamente. Nos asaltan sensaciones muy feas. Estamos acostumbrados que si hablamos con ustedes (los medios), es en general por otras cosas, pero agradecidos por la oportunidad”, dijo el nochero.

“Estamos tranquilos con lo que ha pasado en el transcurso del juicio. Obviamente con una ansiedad tremenda. Esto se ha hecho más y más largo”, confesó Mario Teruel

Al mismo tiempo describió “Estamos, gracias a Dios, todos unidos. Estas cosas explotan a la familia, a todo un entorno, y acá siempre hemos estado apoyados por la gente de siempre y estamos muy unidos con mi hijo, con mi señora. Así que, con toda la fe en la verdad, porque siempre se ha vivido así acá en mi casa y uno de los motivos que está este juicio es para que se sepa la verdad, y queremos que pase eso”.

Mario Teruel frente al tribunal que juzgará a su hijo, acusado de abuso sexual. (Ministerio Público Fiscal de Salta)

Sobre el pedido del abogado respecto a la nulidad de la primera causa, Teruel dijo: “Nosotros la verdad que no queremos aclarar nada que no haya sido. Nos parece muy raro que en un juicio que ha sido oral y público, tenga que estar dando yo... A mí me pone muy mal hablar de estas cosas del juicio - el debate fue oral y público- , que han sido con la prensa”.

“Entonces, a mí me buscan y me buscan. El médico me ha dicho de que no hable, el abogado de Lautaro me pide que no hable. Todo se relaciona y si está el nombre mío todo se tergiversa”, sostuvo compungido el cantante. Y reveló: “Y por eso justamente yo estoy acompañado por Juan (Casabella Dávalos), porque a mí me hace muy mal hablar de esto, tras haber pasado por todo lo que venimos pasando hace tres años en estas situaciones”.

Además reveló: “Y ahora tener que estarlo refrescando, cuando ha sido oral y público. Como dice él, están todos los detalles. A nosotros se nos hace difícil, cada vez más largo. Por otro lado, también decimos: Bueno, se ha hecho todo...”

"Vos fijate que la noticia no existe si no sale el nombre de mi grupo (Los Nocheros)", dijo Mario Teruel.

La periodista de Clarín le consultó sobre la relevancia que se le dio en Salta y el país al caso. “Vos fijate que la noticia no existe si no sale el nombre de mi grupo (Los Nocheros). Entonces, no es solamente en Salta. En todos lados ha sido así”, respondió Mario.

“Esperamos que esto pase rápido. Tenemos confianza en la justicia”, dijo para cerrar la entrevista el cantante.

El tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes próximo, a las 8.30, cuando la audiencia se reanudará en el Salón de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta, para el desarrollo de las réplicas y las últimas palabras de los acusados, tras lo que los jueces pasarán a deliberar para dar el veredicto correspondiente.