En las últimas semanas, la comediante y modelo talla grande Mar Tarrés fue noticia por sus comentarios escandalosos y sus enfrentamientos con Cinthia Fernández, pero hoy se repite su nombre por su exitosa gala en La Academia de Showmatch el pasado lunes 31 de mayo.

Como parte del ritmo de “imitación perfecta”, a Mar le tocó interpretar a Thalía con el tema A quién le importa, sorprendiendo con su osadía. Sin embargo, su presentación dividió la opinión del jurado. El mejor puntaje vino por parte de Ángel De Brito, quien empezó preguntándole qué pensaba de la devolución de sus compañeros en la primera gala, a lo que Mar respondió que aunque aceptaba las críticas, le dolieron porque ella pensó “que lo había dado todo”.

Además, De Brito le aconsejó que se cuide con los chistes para no terminar con carta documento, a lo que la influencer le respondió que “si lo dice un hombre no pasa nada, si lo dice una mujer la salen a matar”. En cuanto a la coreografía, dijo que le ve potencial pero muy vulnerable, y que aunque no le pareció ver a Thalía, bailó mejor que la vez anterior. Con esta devolución, De Brito le otorgó un 10, puntaje que dividió al resto del jurado, e incluso hizo que Hernán Piquín amenazara con retirarse.

A pesar de esto, el resto del jurado opinó que fue una gala mucho más positiva, y que vieron la mejora, por lo que tanto Jimena Barón como Piquín la calificaron con un seis, mientras que el voto de Carolina “Pampita” Ardohain fue secreto.

La comediante recibió un 10 de Ángel De Brito apenas días después de celebrar su cumpleaños. @martarresok_

Esta nueva gala promete marcar una mejora para la influencer, quien días atrás celebró sus 34 años sola en su departamento de Buenos Aires. Como contó en su publicación de Instagram, encargó la decoración y comida para decorar su hogar, y armó todo para festejar sola a causa de la cuarentena.