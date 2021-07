La detención de cuatro policías y cuatro operarios del SAMEC en el marco de la investigación por la muerte del peluquero Matías Ruiz fue el tema del día. Colegas de los agentes sanitarios realizaron una manifestación sobre la avenida Arenales para pedir su liberación, además el ministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban, se mostró sorprendido con la decisión de la fiscal a cargo del caso, Ana Salinas Odorisio, y aseguró que le pediría explicaciones al respecto. En el transcurso de la tarde se confirmó que las ocho personas fueron imputadas por el delito de homicidio culposo.

Finalmente, los cuatro trabajadores del SAMEC y tres policías fueron liberados. Quedó detenido el agente Héctor Matías Rodríguez, a quien se le suma la imputación por vejaciones en concurso real. Habría sido el policía que mantuvo reducido en el piso a Matías, quien estaba desnudo y suplicaba que no le hagan daño.

Matías Ruiz, de 27 años falleció el pasado martes 13 en inmediaciones del parque San Martín tras correr desnudo por la zona. La Policía detuvo su marcha y lo retuvo en el suelo durante varios minutos. En la fundamentación de la acusación, Salinas Odorisio sostiene que los efectivos policiales imputados, el día del hecho, interceptaron y demoraron a la víctima con una actuación exagerada para el contexto en el que se desarrollaban los sucesos. En el caso particular del efectivo Rodríguez, de los registros fílmicos analizados, se puede observar que hace uso inadecuado de la fuerza e inobservando los principios de congruencia y proporcionalidad, sitúa su pie derecho sobre el cuerpo de la víctima, empujándolo para luego, con el mismo pie, apoyarse y presionar sobre su humanidad.

Respecto a los operarios del SAMEC, en la imputación se sostiene que del análisis del material aportado por el Sistema de Emergencias 911, se puede observar que el día del hecho, se da inicio al incidente a las 6.50 por personal de demanda ciudadana, que dan aviso a las instituciones que deben intervenir. Se puede determinar que, luego que el personal policial toma contacto con la víctima a las 7.35, se solicita móvil de SAMEC al lugar, reiterando dicho pedido a las 7.41 y a las 7.49, sin obtener respuestas de la unidad sanitaria, que arribó recién al lugar a las 8.13.

Desde el inicio del incidente, no se observa designación de ambulancia hasta horas 8.02 y que en el sistema no se registran constancias sobre el motivo de la demora de la unidad de SAMEC como tampoco designaciones de otras unidades sanitarias por los operarios intervinientes. Esto ocasionó la demora, que la víctima no reciba la atención necesaria para su supervivencia. Se evidencia negligencia por parte de los imputados, que cometieron descuido u omisión de las diligencias debidas e impuestas por la prudencia, cuya observancia y previsión, hubieran prevenido el resultado acaecido.