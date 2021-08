Tras destacarse juntos a Las Leonas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y ser recibida como una campeona en su Salta natal, la deportista Valentina Raposo suma otro honor en su carrera. La jugadora del club local Popeye está nominada para los Premios FIH Hockey Star 2021.

La salteña comparte la nomina la integra con la jugadora del Reino Unido, Fiona Crackles y la india, Sarmila Devi para jugadora de 23 años o menos. Actualmente, la salteña medallista olímpica juega la Copa Panamericana del 21 al 28 de agosto en Chile con Las Leoncitas, que buscan clasificar al Mundial junior. La votación para los premios cerrará el 12 de septiembre. El ganador de cada premio habrá recibido la mayor cantidad de votos de tres fuentes diferentes: las asociaciones nacionales, los medios de comunicación y los fanáticos / jugadores.

Valentina Raposo se consagró como la primera salteña en conseguir una medalla olímpica. La salteña fue jugadora de Las Leoncitas hasta inicios de año cuando fue convocada por Carlos Retegui para el seleccionado mayor y quedó en la lista de convocadas para Tokio 2020. En la competencia que se llevó a cabo en Japón la defensora marcó dos goles: ante España y Alemania y siempre tuvo participación.

“Siempre se dedicó a entrenar a la par de todos y por aparte. Fue muy respetuosa con sus compañeras y entrenadores y pese a que ya jugaba para séptima, no dejaba de venir a los entrenamientos de octava. Me acuerdo que le hicimos un regalo porque no faltó a ningún entrenamiento”, contó la deportista”, contó su entrenadora, Constanza Gómez. semanas atrás a Vía Salta.