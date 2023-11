La pequeña de 2 años mordida por un perro fue dada de alta: un médico viajó a Salta para operarla

Conmovido por lo que le ocurrió a la nena de 2 años, un médico decidió viajar desde Salta a Tartagal para poder operarla. La pequeña estaba internada en un hospital desde hace cinco días en estado crítico debido a que un perro le mordió la cara, pero la familia reclamaba la falta de atención médica. Luego de la cirugía, la menor fue dada de alta y se está recuperando.

La pequeña salteña de 2 años fue operada con éxito

La nena estaba internada en el Hospital Juan Domingo Perón desde la semana pasada tras un grave ataque que recibió de un perro, generándole heridas en ambas mejillas y en la frente. La abuela, Alejandra Palma, dialogó con Radio Nacional Tartagal y comentó: “Desde el jueves hasta el martes eran 5 días y en horas de la tarde, gracias al periodismo que difundió el tema, me llamó un cirujano de la ciudad de Salta y lo primero que me preguntó fue si algún cirujano del hospital de Tartagal había hablado con nosotros”.

Y continuó diciendo: “Le dije la verdad, que ni lo conocíamos porque desde el jueves solo iba un médico. Nosotros la llevamos al hospital Perón el jueves a las dos y media de la tarde. El sábado la bebé lloraba y lloraba, entonces le pregunté a una enfermera si no la iban a operar para cerrarle las heridas y ella me respondió que el cirujano estaba con parte de enfermo, pero que si nosotros queríamos la llevemos a la clínica y paguemos particular”.

Un médico se enteró de lo que le pasó a la pequeña y viajó desde Salta a Tartagal para operarla. Foto: El Tribuno

“La enfermera me explicó que el cirujano era el mismo que el del hospital, pero que estaba con parte de enfermo en el hospital, aunque sí estaba trabajando normalmente en la clínica privada. Yo no tenía plata para hacerla atender de forma particular, si no la sacaba y la llevaba a la clínica”, indicó Alejandra. También agradeció “a todos los medios de comunicación porque si no hubiera sido por ustedes mi nieta seguiría en el hospital sufriendo y llorando de dolor”.

Debido a la difusión de la foto de la pequeña, el doctor decidió contactarse con la familia. Alejandra aseguró: “El miércoles mi hija me llamó y me dijo que ya venía el cirujano desde Salta. Este doctor me dijo que vio la foto de la carita de mi nieta en las imágenes que se difundieron y que se sintió muy conmovido, por eso se vino de Salta y la operó a primera hora del miércoles”.

Desde el Hospital, preservaron la identidad del médico, pero aseguran que la pequeña ya está dada de alta y se encuentra junto a su familia recuperándose.