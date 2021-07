En el juicio que desde el 25 de junio se lleva adelante contra el exsacerdote acusado de abuso sexual, Agustín Rosa Torino, dos de los tres denunciantes, además de sumaron testimonios de testigos que también aseguraron haber sido víctimas del religioso. Los relatos del exnovicio Ángel Jonatan Alustiza y la exmonja Valeria Zarsa fueron estremecedores, y revelan no sólo los abusos dentro de la congregación Discípulos de Jesús San Juan Bautista, también el silencio y la complicidad de la Iglesia.

“Yo estaba lavando los platos y él pasaba por detrás y me rozaba. Yo pensaba que era mi imaginación, luego comencé a sentir vergüenza y culpa”, contó Valeria Zarsa, quien enfrentó una falsa denuncia por abuso sexual en su contra después de haber contado lo que vivía dentro de la congregación. La mujer reveló que una vez descubrió a Rosa Torino en la cama con un joven y que cuando se lo contó a otro sacerdote, este se enojó mucho con ella. “Cuando él me gritaba yo solía quedarme tranquila, pero esa vez exploté en llanto. Ahí me dijo que me calmara, él decía que era muy común que en los conventos haya juegos sexuales, que si sabía de algo que los mande a hablar con él”, narró. Luego la trasladaron a México y a España.

Ángel Jonatan Alustiza, por su parte, también reveló que fue abusado por el cura Nicolás Parma en la sede que los Discípulos de Jesús San Juan Bautista tienen en Puerto Santa Cruz. Contó que cuando volvió a Salta, fue víctima de Rosa Torino. “Hasta el 2012 me abusó Parma, en el 2013, Rosa Torino”, indicó. El abuso denunciado por Alustiza coincide con el testimonio de otros testigos. “Me salieron hongos en la entrepierna y le pedí ir al médico. No podíamos hablar con nadie, solo con él, así que se lo pedí y me dijo que podía ser varicoceles; que si confiaba en él me iba a revisar como un padre a un hijo, que me iba a cuidar y me hizo bajar los pantalones”, contó sobre cómo sucedieron los tocamientos denunciados. “No me dijo nada de los hongos y me dijo que no contara nada”, agregó.