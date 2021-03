El domingo Gimnasia y Tiro volvió a festejar, luego de derrotar por 2 a 0 a Deportivo Fontana, de Chaco, en la final del Torneo Regional Federal, el Albo consiguió el tan ansiado ascenso al torneo Federal A. El equipo de Sergio Maza vuelve de Santiago del Estero, donde se disputó la final, este lunes con la mira puesta en el Federal A, que comienza en menos de un mes.

Gimnasia y Tiro de Salta ascendió al Federal A (Twitter)

“Hoy por fin le pude devolver a este club todo lo que me dio. Yo como jugador no le pude dar nada, y hoy le pude devolver algo de todo lo que me dio durante toda mi infancia”, manifestó el orgulloso DT, Sergio Maza, luego del pitazo final en el estadio Arturo Miranda que desató el festejo del plantel y cuerpo técnico en Santiago.

En Salta cientos de hinchas del club se congregaron en la plaza 9 de Julio para celebrar el ansiado ascenso y dar la vuelta olímpica que por cuestiones de protocolo no pudieron presenciar ya que el partido se jugó sin público.

Federal A

Luego del merecido festejo, Gimnasia debe comenzar a trabajar con la mira puesta en el torneo federal A, que comenzará el 28 de marzo. Es decir que tiene menos de un mes de preparación para el torneo que contará con 32 equipos y se extenderá hasta noviembre.