El tren urbano de Salta protagonizó un nuevo accidente en pleno centro de la ciudad. En esta ocasión, el miércoles por la tarde, impactó con un colectivo de Saeta en la intersección de Av. Ibazeta y calle Santiago del Estero.

Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas, pero este incidente dispara las alarmas sobre el recorrido del tren, que no cuenta con barreras de seguridad ni personal que cumplan la función de advertir sobre la presencia del tren en las zonas más transitadas de la ciudad. Recordemos que en febrero el tren había colisionado con un vehículo particular en la calle Arenales.

El vehículo que protagonizó el accidente en febrero. El Tribuno

Luego del accidente, policías y personal de Trenes Argentinos trabajó en el lugar, para resguardar la escena hasta que se realizara el peritaje.

La unidad de Saeta sufrió daños en el lateral derecho trasero, mientras que la formación terminó con parte de su frente completamente destruido.

Por otra parte, tres de los pasajeros del colectivo, todos ellos menores de edad, resultaron heridos y fueron atendidos en el lugar por personal del SAMEC, que trasladó a la escena en una ambulancia.