“No sé qué esperan estos hijos de puta; el puto, el reputo del ministro de Salud no sé qué espera; mañana hablo con el Ministro Villada, ya me cansé”. La violenta frase pertenece a un audio filtrado de la médica pediatra y diputada por el departamento San Martín, Gladys Paredes, contra el ministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban.

En las últimas horas trascendió el audio de la legisladora norteña y no tardó en estallar la polémica. De momento se desconoce el destinatario del mensaje, aunque se conoció que el motivo del enojo de Paredes con el ministro es a causa de que este debía haber cambiado la gerencia del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, a cargo de Juan Ramón López.

En el audio, Paredes manifiesta que el cambio de López es un hecho, y que este será reemplazado por el exsenador por San Martín, el médico Santiago José “Guito” Payo. Y es por la demora en hacer efectivo este cambio que la legisladora desata su ira.

Pedido de renuncia

Santiago Vargas publicó un tuit que borró a las pocas horas. (Twitter)

Santiago Vargas, secretario de Gobierno del municipio de Tartagal, publicó un tuit repudiando los dichos de la diputada Paredes y pidiendo su renuncia. Sin embargo luego borró el tuit y publicó otro en el que explica las razones de su proceder.

Paredes dijo sentirse avergonzada

Tras el revuelo que generó el audio, Gladys Paredes se presentó en un programa radial de Tartagal, Tartagal en Vivo, en el que declaró sentirse avergonzada de sus palabras, aunque se defendió en parte su postura y apuntó contra la persona que difundió el audio que era de “carácter privado” y contra aquellos que se encargaron de viralizarlo.

Respuesta del ministro Esteban

El ministro de Salud, Juan José Esteban, se refirió a las duras palabras de Paredes en su contra en una entrevista con FM Aries, y aseguró que va a realizar una denuncia y que ya ha dado instrucciones al asesor legal del ministerio para que haga lo que corresponde.

Ministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban

Respecto a los cambios que Paredes solicita en el Hospital de Tartagal por los cuestionamientos al gerente Juan López, el Ministra aseguró que hay una situación legal en la que se está avanzando razón por la que la Diputada “no tenía por qué agraviarme de esta manera”. Además, Esteban manifestó que la situación le parece lamentable porque ella es una colega “y conoce el paño”, en referencia a las diferentes situaciones que se viven en el sector de la salud.