La ocupación de camas de terapia intensiva en el sistema sanitario privado de la provincia ronda el 82%. La información fue confirmada por el vocero de ACLISASA (Asociación de clínicas y sanatorios privados de la Provincia de Salta), Mariano Gutiérrez. En este sentido es importante destacar que no todas las camas están ocupadas por pacientes con COVID-19, ya que también se tratan otras patologías.

Gutiérrez explicó que el alto porcentaje de ocupación viene de la mano de muchos factores. El año pasado, por ejemplo, había camas pero no recursos humanos y ahora directamente se destinaron menos camas para COVID-19 en relación al 2020 porque se atienden otras enfermedades, que demandan atención para que no agraven. “Es cierto que no es redituable para una clínica privada atender clientes con coronavirus pero se desconoce si alguna clínica puso esa excusa para no atender a un paciente”, explicó en un entrevista con FM Profesional.

Para el vocero, el problema más grande que se tiene para la liberación de camas es el faltante de ciertas drogas que hay en el mercado y que sirven para inducir el coma farmacológico de los pacientes que tienen que estar intubados. “Esto nos genera un cuello de botella y hemos pedido en varias ocasiones reunión con el Ministerio de Salud para conseguir las drogas”, concluyó.