En el tramo final del juicio por el crimen de Jimena Salas declaró su mamá, quien cuidó a sus nietas en los días posteriores al hecho, y aseguró no tener vínculo con ninguno de los acusados: su yerno Nicolás Cajal, imputado por encubrimiento agravado en perjuicio de la Justicia, y el vendedor ambulante, Sergio Vargas, imputado de partícipe secundario.

Comienza la última semana de juicio por el asesinato de Jimena Salas. (Fiscales Penales)

Cristina García, la mamá de Jimena Salas, fue citada a declarar por la defensa de Nicolás Cajal, también el padre pero él se negó a prestar declaración. La mujer contó que tras el asesinato de su hijas, Cajal y sus dos nietas vivieron en su casa, y que cuando él formó una nueva pareja cortaron relación. Dijo que el único trato que tiene con su yerno es para coordinar el encuentro con sus nietas y destacó que él nunca le negó el contacto con las menores. “Yo busco a las nenas en la puerta de su casa y se las llevo hasta la puerta de su casa, sino él va me las deja y las retira de la puerta de mi casa. Ni yo entro a su casa ni él entra a la mía”, contó.

Por otro lado, relató que le preguntó a una de sus nietas por lo sucedido. “Ella lo único que me contó es que unos hombres malos la habían atacado a su mamá, las encerraron en el baño y su papá llegó luego a rescatarlas. Lo único que le pregunte es si conocía al hombre malo y me dijo que no”, recordó.

Por último, contó que su hija “debe haber deseado muchísimo tener hijos para sufrir todo lo que sufrió” y recordó los tratamientos de fertilidad a los que se sometió su hija. “Por sus hijas dejó de trabajar, dejó todo, hasta su vida. El mayor temor de ella era no poder criar a sus hijas”, señaló. Antes de retirarse del recinto dijo: “Espero no volver a verlos nunca, disculpen”.