La ilusión y alegría de una nena por poder izar la bandera de Argentina en su colegio de Salta, pero por no tener los zapatos y medias adecuadas, la maestra no la dejó. El abuelo de la alumna contó su tristeza en las redes y se volvió viral.

“Ella es Constanza, mi nieta. Hoy se levantó alegre, más temprano de lo habitual: tenía que pasar a izar la bandera”, comenzó diciendo Gustavo Ruiz en el posteo que hizo en Facebook.

Nena salteña no pudo izar la bandera por no tener los zapatos y medias "adecuados" (Facebook: Gustavo Ruiz).

Pero la sonrisa, con la que se ve a la pequeña en la foto, no duró mucho: “La maestra no la dejó pasar al mástil porque ‘no tenía zapatos y medias azules’”, contó el abuelo y detalló que Constanza “regresó triste” porque no entiende la situación.

Ruiz contó que su hija, madre de la pequeña, “no anda bien económicamente y no pudo comprarle esos elementos”, que le exigía su maestra para poder izar la bandera. En las redes fueron cientos los usuarios que repudiaron el accionar de la docente.

“Quizás algún día vuelva a ser nombrada para izar la bandera, posiblemente cuando el sistema educativo tenga docentes con sentido común”, concluyó.