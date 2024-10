Tajo extremo y mega escote: el increíble vestido que lució Zaira Nara en el París Fashion Week

Zaira Nara, una de las figuras destacadas del mundo del espectáculo argentino, no deja de sorprender. Con más de 8.2 millones de seguidores en Instagram, la modelo y conductora se convirtió en un referente de estilo y elegancia. Recientemente, la hermana menor de Wanda Nara deslumbró a todos con su presencia en uno de los eventos más importantes del mundo de la moda: el París Fashion Week. Invitada por la reconocida firma Rabanne, Zaira asistió al desfile con un look que dejó a todos sin aliento.

El vestido con transparencias de Zaira Nara desde diferentes ángulos

Con su característico estilo sofisticado, Zaira compartió detalles de su paso por la capital francesa a través de sus redes sociales, donde su outfit no pasó inadvertido. La publicación de la modelo acumuló miles de likes y generó una ola de comentarios de admiración, tanto de sus seguidores como de colegas y amigos.

El impresionante look de Zaira Nara que enamoró a todos en París

Para su aparición en el París Fashion Week, Zaira optó por un deslumbrante vestido con rayas negras y brillos que captó todas las miradas.

El total look de Zaira Nara.

La prenda, además de su elegancia, destacaba por dos detalles que marcaron la diferencia: un mega escote en la parte superior y un tajo extremo en la falda, que casi dejaba ver de más. El diseño, con terminaciones de volados en la falda, fusionaba sensualidad y glamour en una sola pieza.

Zaira enamoró con su look en París.

La modelo combinó su osado vestido con una minibag negra, decorada con brillos y flecos en forma de bola, y unos stilettos que le aportaron el toque final de elegancia. En cuanto a su belleza, Zaira eligió llevar su cabello en rulos, mientras que el maquillaje en tonos rosados complementó el look con frescura y sutileza.

Los argentinos Franco Masini y Zaira estuvieron en París.

Las reacciones no tardaron en llegar. “Sos la más sensual Zaira. Me hipnotizás”, “Divina”, “Bellísima y radiante como siempre”, fueron algunos de los elogios que recibió en su post. Personalidades como Pampita también se sumaron a los comentarios con emojis de enamorada, y la publicación no pasó desapercibida en el mundo de la moda.