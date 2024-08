El llamativo mensaje que Wanda le dejó a Zaira Nara por su cumpleaños: “Si me pasara algo”

Wanda Nara es una empresaria, modelo, conductora y cantante argentina que tiene gran repercusión en los medios de comunicación. La vida de la famosa es de interés no solo para sus fanáticos, sino que también para la prensa. Hace tan solo unos meses que decidió probar suerte en el canto y causó revolución con sus exitosos temas.

A lo largo de los años, Wanda se fue posicionando como una de las famosas más queridas y buscadas por los medios. Ahora goza de un presente profesional brillante en el que se luce en la conducción como fue MasterChef y el pronto estreno de “Bake Off Famosos”, al igual que su carrera como cantante con la que ya lleva cinco temas.

Wanda Nara y un mensaje para Zaira por su cumpleaños Foto: instagram

Wanda disfruta de cada éxito y de tener una buena vida, rodeada del amor de sus cinco hijos y los lujos como son sus casas, prendas, autos y viajes. Asimismo, mantiene una relación muy unida con su hermana Zaira, y cada vez que ambas pueden se juntan a compartir.

Wanda Nara y un mensaje para Zaira por su cumpleaños Foto: Web

El curioso mensaje de Wanda Nara a Zaira Nara por su cumpleaños

Con motivo de un nuevo cumpleaños de Zaira, la famosa decidió escribirle un cariñoso mensaje a su hermana en las redes sociales. “Que afortunada soy de tenerte en mi vida y que seas mi hermana. Celebro tu cumpleaños y quiero que sepas que te amo mucho y voy a estar siempre para cuidarte”, escribió emocionada Wanda.

En la publicación se ven varias fotos y videos del festejo que realizaron, al parecer las hermanas Nara coincidieron en la misma fecha en Buenos Aires y fueron a un restaurante a brindar por el cumpleaños de la menor.

“Qué orgullo y tranquilidad es para mí saber que si algún día algo me pasara existe alguien con tanto amor, lealtad y valores que ya no existen que cuidaría de los míos mejor que yo. Sos una tía, madrina, mamá y mujer espectacular. Que me enseña siempre a ser mejor persona. Feliz de pasar este día juntas Te amo, por muchos cumpleaños así juntas”, cerró el posteo Wanda.