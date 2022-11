Romina Malaspina cautivó desde Tucumán con una microbikini celeste y dos colitas: “Estoy tan emocionada”.

Desde que dejó la televisión, Romina Malaspina se ha enfocado en la música, especialmente en ser DJ. Es por eso que ha hecho algunas apariciones en diferentes partes del país, las cuales no pasan desapercibidas por sus seguidores.

Es que la modelo comparte su día a día a través de su cuenta de Instagram, donde no solo publica fotos y videos de sus presentaciones, sino que también aprovecha para mostrar sus momentos de diversión y algunas producciones fotográficas.

Posando frente a la pileta y luciendo la prenda del momento, Malaspina cautivó a sus miles de seguidores en la red social con una microbikini celeste y el cabello recogido en dos colitas.

Romina Malaspina está muy enfocada en su carrera como DJ.

“Estoy tan emocionada de poder viajar por mi país haciendo lo que más me gusta. Mi gente de Tucumán nos vemos esta noche para pasarla increíble”, expresó Malaspina en su publicación, la cual logró cientos de comentarios, elogiando su belleza y apoyando esta etapa de su vida.

Romina Malaspina enciende las redes desde Tucumán. Foto: Gentileza Instagram

Cómo saltó a la fama Romina Malaspina

En la vida mediática de Romina Malaspina existen dos momentos que la llevaron a tener relevancia en la televisión. La primera fue en 2015, cuando la modelo tenía 20 años e ingresaba a la casa de Gran Hermano.

“Soy de Mar del Plata. Soñé toda la vida con entrar a la casa de Gran Hermano. Me gusta que me miren, me considero una persona extrovertida”, se le escuchaba decir a Romina en el casting para ingresar al reality.

Romina Malaspina es muy popular en las redes. Foto: Gentileza Instagram

Luego de unos años, Romina sorprendió y causó todo un debate por aparecer en las noticias de Canal 26 con un top transparente que dio mucho de qué hablar. Desde ese momento, su popularidad en las redes no ha disminuido.