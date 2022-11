Pampita vuelve a la conducción del Hotel de los Famosos y mostró su conjunto estampado de casi 70 mil pesos

Con casi 7 millones y medio de seguidores, Pampita Ardohain comparte todos los días una foto con atuendos fantásticos que deslumbran a todo su público. Recientemente, promocionó la segunda temporada del Hotel de los Famosos.

Pampita sorprendió a todos con su look Foto: Instagram

El reality fue un verdadero éxito para canal Trece y será la competencia de la casa más famosa del país, Gran Hermano, con la conducción de Santiago del Moro. Mientras que nuevamente, Pampita llevará la conducción del show.

El conjunto de dos piezas que la modelo lució en sus redes sociales es de Ginebra, una de las marcas más utilizadas por la diva. Aunque sus zapatos siempre se los confiere a Ricky Sarkany.

Pampita, enamoró a todos Foto: Instagram/pampitaoficial

El top decofly es una prenda tejida con lurex y tiene un diseño intarsia, con arte mariposa, según cuentan desde la tienda. Mientras que la espalda está conformada por una única tira en el mismo género.

La falda además de estar confeccionada con lurex está tejida con hilo de viscosa. T posee un fit entallado, corte midi y un tajo para aportar mayor movilidad. Ambas piezas tienen el mismo diseño.

Cuanto cuesta el look completo

Según los precios de la web de la comarca, el top ronda los 30 mil pesos y la falda alrededor de 40 mil. Sin embargo, falta el costo de los zapatos para completar la cifra.

Gala de Asociar - Pampita

Las sandalias de taco fino, son súper elegantes y un must en el placard. Aunque las medidas no son para cualquiera, ya que la altura del taco es de 11 cm y el de la plataforma es de 1,5 cm. Y su precio es de $44.000. Por lo que el total look de pampita ronda los $110.000.