Mia Khalifa subió la temperatura en Instagram con una remera estampada y sus abdominales al aire

Mia Khalifa ha vuelto a causar revuelo en las redes sociales con una nueva publicación en su cuenta de Instagram. En la imagen, se la ve a la exactriz de cine para adultos luciendo una remera estampada con dos personajes caricaturescos y sus abdominales tonificados al descubierto.

No es la primera vez que Khalifa comparte imágenes de su cuerpo trabajado en las redes sociales. La joven suele publicar fotos y videos de sus entrenamientos y rutinas de ejercicio, lo que ha inspirado a muchos de sus seguidores a adoptar un estilo de vida más saludable.

Además de su físico, Mia Khalifa también es conocida por su humor y su sinceridad. A menudo comparte mensajes positivos sobre el amor propio y la aceptación corporal, lo que la convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes.

Sin duda, Mia Khalifa es una de las influencers más populares del momento. Su estilo atrevido y su personalidad segura de sí misma la han convertido en una figura admirada por millones de personas en todo el mundo.

La publicación ha generado miles de likes y comentarios, muchos de ellos elogiando la figura y el estilo de la influencer. “Need you on one night”, le escribió uno de sus seguidores. También, los corazones y los fuegos no faltaron en el posteo que tenía un mensaje de Mia Khalifa: “Reawakening fashion🍉”

Para completar el look, optó por sumar a su outfit un short gris que lo bajó hasta la altura de su cadera, debajo del ombligo, dejando que se vean sus abdominales y también el arito que tiene en el ombligo y que tanto encanta a sus seguidores.

¿Cuántas veces se ha casado Mia Khalifa?

Mia Khalifa, que anteriormente ha estado casada dos veces y se ha comprometido en tres ocasiones, expresó: “La niña no sabe que soy Tom Brady en este juego