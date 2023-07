Melanie Pavola posó en ropa interior y crop top frente al espejo y encendió Instagram

Con más de 2.8 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, Melanie Pavola es una de las influencers mexicanas que pica en punta entre los internautas. La joven es oriunda de Monterrey, México y es una amante del arte, los tatuajes, los videojuegos y la buena vida y comparte todo en sus redes.

Pavola participó de numerosas publicaciones gráficas como The Chive, The Tailgate Times y Tease Nothing. Si bien en su perfil de la plataforma de Meta comparte todo tipo de contenido, reinan sobre todo las fotos de alto voltaje. Además, publica imágenes y videos sobre su lujosa vida y los increíbles viajes que realiza.

Pavola lució un conjunto azul rey. Foto: Instagram: Melanie Pavola

La foto de alto voltaje de Melanie Pavola que despertó suspiros

Días atrás, Melanie Pavola sorprendió a sus millones de fanáticos con unas fotos subidas de tono que se llevaron miles de likes. Con una tanga negra y un crop top en el mismo color, la joven que vende contenido en OnlyFans posó frente al espejo del baño.

Melanie sorprendió con sus fotos de alto voltaje. Foto: Instagram

Con el celular tapándole la cara, Pavola se fotografío de frente y de espalda para mostrar sus atributos. La poca ropa dejó a la vista la mayor parte de los tatuajes de Melanie quien optó por el llevar el pelo lacio y suelto. “La pregunta no es quién me lo va a permitir, sino quién va a detenerme”, escribió la influencer junto a las fotos.

Las fotos subidas de tono de Melanie. Foto: Instagram

“Guapísima comadre”, “Entre tu exacta figura y mente brillante... no hay quien pueda detenerte”, “Que se noten las gains del gym”, “Imposible no estar enamorado de ti”, “Siempre tan bonita y bella”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron. En poco tiempo, la publicación alcanzó casi los 60 mil likes.