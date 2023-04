Quién es Melanie Pavola, la modelo mexicana que enciende Instagram al borde de la censura

Melanie Pavola es una joven conocida de las redes sociales y los medios de comunicación en México. Fue modelo de belleza y acondicionamiento físico y luego se convirtió en estrella de Instagram.

Mejor conocida como Mrs. Pavola por sus 2.5 millones de seguidores ha participado en numerosas publicaciones como The Chive, The Tailgate Times y Tease Nothing.

Melanie Pavola

​Antes de conocer la fama y de volverse una figura reconocida de las redes, siempre se vio interesada en el modelaje. Ella creó su cuenta en Instagram en marzo del 2014 y actualmente publica todo tipo de contenido, aunque destaca su sensualidad en casi todos los posteos.

Melanie Pavola

Quién es Melanie Pavola

Ella nació en Monterrey, México, y según confirmó en una entrevista, tuvo “una infancia difícil” ya que “no tenía padre y su madre la abandonó cuando tenía siete años”. Es por eso que no tuvo opción y “comenzó a trabajar desde muy pequeña para sustentarse”.

Melanie Pavola

Actualmente, en su Instagram se puede observar su lujosa vida, los viajes que realiza y las colaboraciones que hace con varias marcas reconocidas. Según se definió ella misma es “es amante del arte, los tatuajes, los videojuegos y “la buena vida”.