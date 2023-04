Martita Fort impuso tendencia en body negro cut-out con jean y zapatillas

Dueña de un estilo propio, Martita Fort juega con sus outfits y adapta su vestimenta a cada ocasión. Lo cierto es que con su vida dividida entre Miami, Estados Unidos, y Buenos Aires, Argentina, la hija de Ricardo Fort mezcla la moda de ambos países e impone sus propias tendencias.

Este fin de semana, la joven empresaria sorprendió en sus redes sociales al compartir imágenes de su atuendo para salir y lució un body negro con detalles cut-outs y en red que combinó con un jean con roturas y zapatillas.

Marta Fort sorprendió con su look Foto: Instagram

La influencer de 19 años subió su look a sus historias de Instagram para sus más de 900 mil seguidores y sin lugar a dudas recibió miles de reacciones. Lo cierto es que su vestuario fue algo innovador al combinar prendas de noche con más casuales como lo son el jean y las zapatillas sports.

Martita Fort recordó la exposición mediática en su infancia

En la docuserie El comandante Fort por Star+ Martita y su mellizo Felipe Fort reconstruyen el recuerdo de su padre y parte de su infancia durante los años compartidos. Fue en ese sentido que la joven confesó que padeció de la exposición mediática a su corta edad.

“No era fácil para un niño vivir en un lugar lleno de gente. Había gente todo el tiempo en mi casa y aunque se crean que los chicos no entienden, entienden todo”, reveló en el tercer capítulo de la serie. Y en ese sentido agregó: “Cuando era chica estuve muy expuesta. No es normal crecer con una cámara que te filme todo el día. Eso me hizo estar demasiado pendiente a todo lo que decían de mí”.

Marta Fort lució un impactante look para el Lollapalooza 2023. Foto: Instagram

Y sostuvo: “De más grande me di cuenta de que era famosa y no lo sabía. Hablaban de mí en la tele, en las revistas. La gente cree que por haber nacido en una familia con plata las cosas no te afectan. Me criticaban por gorda, después me criticaron por estar flaca”.