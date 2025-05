Mariana Brey se dejó el blazer abierto y dejó ver su corset de lencería transparente: “Indomable”

Mariana Brey supo cómo conquistar un lugar destacado en el mundo del espectáculo, no solo por su trayectoria como periodista y panelista en televisión, sino también por su cercanía con el público. A lo largo de los años, construyó una gran comunidad de seguidores en redes sociales, donde comparte su día a día, sus proyectos y sus looks más osados, recibiendo siempre el cariño y admiración de sus fans.

El look sexy y formal de Mariana Brey

En su última publicación de Instagram, Mariana deslumbró con un look que combinó sensualidad y elegancia: desde el set de televisión, posó con un blazer blanco abierto que dejó a la vista un corset de lencería blanca con transparencias y detalles de encaje.

Para completar el outfit, eligió un jean clásico azul y accesorios plateados, logrando un equilibrio perfecto entre lo formal y lo atrevido. “Indomable”, escribió como epígrafe de las fotos, que rápidamente se llenaron de likes y comentarios por parte de sus seguidores.

Mariana Brey rompió el silencio sobre los rumores que la vinculan con Javier Milei

Mariana Brey también enfrentó días agitados tras los rumores que la vincularon sentimentalmente con el presidente Javier Milei. La especulación comenzó luego de que Amalia “Yuyito” González anunciara su separación del mandatario en vivo, y todas las miradas se posaron sobre la periodista de Duro de Domar.

En LAM, Mariana decidió hablar sobre el tema en diálogo con Ángel de Brito. “El rumor surgió de la nada, me pareció insólito y absurdo”, expresó, negando cualquier tipo de relación con el presidente. La panelista aseguró que no se sintió ofendida, pero que no quiso tomárselo a la ligera: “Necesitaba elevar la discusión, hay mentes muy estrechas… fue todo cien por ciento inventado”.

Mariana también aclaró que su vínculo con Milei fue estrictamente profesional: “Lo vi en muchas ocasiones, la primera vez fue en LAM cuando vino de invitado; lo conozco desde su época de panelista”. La periodista reveló que, desde que comenzó el rumor, recibió mensajes de todo tipo, algunos de ellos “altamente desubicados”, y remarcó que nunca hubo nada más allá de las cámaras.