Mariana Brey se adelantó al verano y posó con una espectacular microbikini

Mariana Brey es una de las panelistas del momento en la escena mediática argentina. En Instagram comparte sus looks más sensuales y causa sensación entre sus seguidores. Marca tendencia y no le escapa a los flashes de la cámara.

Mariana Brey

Tiene un estilo jugado y arriesgado. No duda en combinar diferentes estilos y explorar sus propios outfits creando conjuntos únicos. En esta oportunidad, se adelantó al verano y disfrutó de una tarde de sol y calor posando con un espectacular traje de baño de dos piezas.

Mariana Brey apostó por un look total black y conquistó corazones

Mariana Brey lució una microbikini ultra diminuta. Mostró mucha piel y encendió Instagram. La parte superior, un corpiño triangular muy diminuto. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. La periodista casi muestra de más y los likes no tardaron en llegar.

Mariana Brey palpitó el verano y lució una espectacular microbikini mega diminuta

La publicación revolucionó Instagram. Los mensajes de halagos no se hicieron esperar. La periodista nunca pasa desapercibida y siempre va por más. No duda en apostar por looks jugados.

Mariana Brey se llevó los likes con su look

Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas naturales. Utilizó muy poco maquillaje y disfrutó de una espectacular tarde soleada y calurosa.

Mariana Brey enamoró corazones con una espectacular microbikini

La periodista vivió una tarde increíble y aprovechó los primeros días de calor de la primavera. No dudo en posar con un traje de baño de dos piezas ultra sexy que se llevó la mirada de todos sus seguidores.

Mariana Brey posó de espaldas en microbikini y se llevó todas las miradas

Mariana Brey lució una espectacular bikini XXS. Un corpiño con mucho escote y muy diminuto. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. La periodista lució su bronceado y captó los suspiros de sus seguidores.