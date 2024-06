Look deportivo y flequillo mega corto: María Becerra encendió Instagram y enamoró a todos

María Becerra es una de las cantantes más populares de la Argentina. Conquista a todos con su estilo. Tiene su sello propio e impone su carisma arriba y abajo del escenario con su actitud avasallante.

La artista siempre va por más y no conoce de límites. Combina diferentes estilos a la perfección y no teme en probar con prendas vanguardistas. Logra transmitir su impronta y cautiva con cada look que elige. En esta oportunidad, dio cátedra de estilo luciendo un look deportivo, trendy y canchero.

María Becerra modeló mirando a cámara con un look deportivo que dejó sin palabras a todos. Una campera de una importante marca con cierre. En color beige y marrón combinado con detalles en color naranja. Fugo puro. Para la parte inferior, eligió un jean de calce holgado que también es tendencia. Un detalle que llamó la atención del outfit fue su peinado.

La cantante lució su cabello suelto, bien lacio y se hizo un nuevo retoque en el corte. Fue por más y lució un flequillo enterizo mega corto. La publicación causó sensación entre sus seguidores y los likes se apoderaron de las imágenes.

Para el maquillaje eligió un delineado negro bien marcado para resaltar su mirada intensa. Para los labios optó por un color rosado con brillo mega tendencia.

La cantante pisa fuerte en la escena musical. Sus fans alucinan con cada aparición pública que la artista realiza. Sus canciones son un éxito absoluto y con cada nuevo lanzamiento se roba los corazones de nuevos fans.

María Becerra posó mirando a cámara con un look deportivo que cosechó suspiros. Lució una campera deportiva tendencia en este otoño invierno 2024 en diferentes tonos de colores marrones y con detalles en color naranja. La artista marca tendencia y ninguna novedad del mundo de la moda se le escapa.