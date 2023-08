Kim Kardashian enamoró con una bikini dorada en medio de la noche

Kim Kardashian no solo es modelo, sino que también se desempaña como actriz y empresaria. La socialité, que comenzó su carrera participando en varios realities de personalidades famosas de clase alta de Estados Unidos, en 2007 dio su salto a la fama definitivo al comenzar el reality junto a su familia. Desde entonces, ella y sus hermanas son celebridades internacionales.

Kim Kardashian con un glamoroso vestido de Dolce & Gabbana Foto: Instagram

Esta vez, la socialité enomoró a sus seguidores con una microbikini dorada, con la que enamoró al borde de una pileta en medio de la noche.

Kim Kardashian Foto: Instagram

En las redes sociales es una influencer de alto nivel con 362 millones de seguidores en su perfil de Instagram. Allí postea sobre su vida diaria, sus grandes lujos, su familia, sus diferentes trabajos, sus momentos de disfrute y sus looks más trendy.

Kim Kardashian Foto: Instagram

CUÁNTOS HIJOS TIENE KIM KARDASHIAN

La empresaria tiene cuatro hijos, todos junto a su expareja, Kanye West, con quién salió desde 2012 hasta 2022. Los primeros dos, North, de 9 años, y Saint, de 7 años, fueron por parto natural, y Chicago, de 5 años, y Psalm, de 4 años, por vientre subrogado.

Kim Kardashian modeló una microbikini Foto: Instagram

La serie de terror en la que Kim Kardashian debutará como actriz

Luego de saltar a la fama gracias al reality de su familia “Keeping Up with the Kardashians”, Kim Kardashian decidió sumarse a la actuación y formará parte de la temporada número 12 de una popular serie de terror.

La producción que contará con la participación de la más famosa de las Kardashian es “American Horror Story: Delicate”, una serie dirigida por Ryan Murphy y Brad Falchuk que lleva años dando de qué hablar y que contó también con la participación de Lady Gaga en temporadas pasadas.