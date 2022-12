Jimena Barón fue ovacionada en los People´s Choice Awards por su talento y su extraordinario look

Jimena Barón viró su carrera de la actuación para dedicarse 100% a la música. Tuvo una conexión inmediata con su público, tanto es así que uno de sus primeros lanzamientos, titulado “La Tonta”, superó las 79 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

Jimena Barón frente al espejo.

Su fama escaló a pasos agigantados y hoy en día la ex Casi Ángeles fue protagonista en los People´s Choice Awards con un look sumamente extravagante que recorrió todos los portales del país.

La mamá de Momo, fue otra de las artistas que se sumó a la nueva tendencia del total black efecto cuero, llevando un sobretodo con hombreras y abrochado hasta el piso. El cinturón fue el accesorio que eligió llevar para marcar su cintura.

Look sombrío Foto: instagram/Jmena

Para ella eso solo no bastaba y fue por todo optando por calzar unas bucaneras por encima de las rodillas acordonadas en charol. Sin duda fue uno de sus mejores looks arriba del escenario.

Jimena Barón cantando en los People's Choice Awards.

“La Araña” es el nuevo tema dedicado a Giannina Maradona

Sucede que cuando Barón estaba en pareja con Daniel Osvaldo, con quien tuvo su hijo Morrison, también era muy amiga de Maradona. Sin embargo, la relación entre la cantante y el exfutbolista comenzó a ir de mal en peor y terminaron distanciándose en medio de fuertes rumores que aseguraban que la hija del 10 había tenido un amorío con Daniel.

Jimena Barón estrenó "La araña": ¿Una indirecta para Gianinna Maradona? (Collage web)

Lo cierto es que la cantante interpreta ese doloroso momento en su último lanzamiento y le tira un palo a su ex amiga escribiendo: “¿Y quién iba a pensar?¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba”.