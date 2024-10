Jesica Cirio modeló un corset con transparencias y se robó todas las miradas

Jesica Cirio, una de las figuras más queridas y populares en las redes sociales, sigue marcando tendencia con cada look que comparte. Con más de 3.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la modelo y conductora combina su vida profesional, su rol como madre y su matrimonio con Elías Piccirillo, y lo documenta de manera regular para su fiel audiencia.

En esta ocasión, Jesica dejó a sus seguidores boquiabiertos al mostrar un look ideal para la temporada primavera-verano. La conductora apostó por un conjunto sastrero fucsia que no pasó desapercibido y, como siempre, generó miles de likes y comentarios positivos.

El look de Jesica Cirio que enamoró a todos

En su último post de Instagram, Jesica compartió un video donde se la ve preparándose para una cena con amigos, luciendo un impecable conjunto sastrero de la marca Iconic. El set consta de un chaleco modelo “Tiffany”, que tiene un valor de 89.999 pesos argentinos, y un pantalón a juego de 69.999 pesos. El vibrante tono fucsia del outfit le aportó un aire fresco y juvenil, perfecto para los días de calor.

Para darle un toque aún más sensual, Jesica optó por combinar el conjunto con un corset en color crema con transparencias, el cual le dio un contraste elegante y atrevido al mismo tiempo. Además, completó el look con unas sandalias a juego y accesorios clave como unas gafas de sol y una minibag, que le sumaron un toque casual pero chic.

Jesica Cirio

La publicación no solo despertó la admiración de sus seguidores, sino también los invitó a interactuar. Jesica escribió en el copy del post: “Se vino el calorcito y elegí un look total pink para una cena con amigos. Enamorada de la nueva colección de Iconic. ¿Qué opinan? ¿Se animan a un look así o prefieren colores más neutros?”

El último posteo de Jésica Cirio. / Instagram

La respuesta de su comunidad no tardó en llegar. Con miles de likes en pocas horas y comentarios como “Bomba”, “Muy diosa con ese lookazo” y “Divina”, quedó claro que el conjunto fue todo un éxito. Además, muchos seguidores destacaron lo bien que le queda el fucsia, color que ha sido tendencia esta temporada.