Jean con roturas y minitop fucsia: los elegidos de Flor Jazmín Peña para deslumbrar en el Gran Rex

Flor Jazmín Peña es bailarina, aunque hoy en día forma parte del éxito de LUZU TV “Nadie dice nada”, junto a Nicolás Occhiatto, Nati Jota y Nacho Eizalde.

La joven fue una de las elegidas del productor para formar parte del programa durante la pandemia y hoy llegaron a colapsar tres Gran Rex gracias a las 90 mil personas que los miran todas las mañanas.

Pese a ello, no se sabe con exactitud cuánta gente se volvió fanática del programa porque no siempre son los mismos los que se encuentran online y, además, cuando se corta la transmisión y se publica en Youtube miles de personas más se suman a destiempo.

En uno de sus shows privados, Peña hizo una de las suyas: sorprendió con una coreo especial para su público, donde lució un clásico jean con roturas y un minitop con el color de la temporada: el fucsia. Clásica pero siempre deslumbrando a todo aquel que la sigue.

Flor Jazmín Peña, a corazón abierto sobre su sexualidad

La joven en una entrevista con la periodista Maráa Laura Santillán contó sobre cómo fue transitar su sexualidad frente a una sociedad que juzga, pese a estar en el siglo XXI y con miles de tragedias.

“En el momento en el que sentí que me gustaban las mujeres obviamente entré en crisis y me quería morir. Dije ‘ay no, qué quilombo’. Un quilombo más”, recordó la bailarina. Y aconsejó: “Si tratás de tapar lo que no podés tapar, es un montón de energía puesta en un lugar que no construye”.