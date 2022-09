Gwyneth Paltrow celebró sus 50 años con una foto sin ropa y pintada de dorado

La edad solo es un número. Así lo demostró Gwyneth Paltrow, quien quiere romper el estereotipo del miedo a los 50 con una serie de fotos artísticas que le han dado la vuelta a Internet en las últimas horas.

En las imágenes se ve a la actriz posando sin ropa, pintada a medio cuerpo de dorado y junto a una estructura blanca, con la cual evitó la censura de Instagram.

Gwyneth Paltrow ha llamado la atención en los últimos años por sus polémicos emprendimientos.

Las fotos fueron realizadas para la revista Vogue, donde Paltrow reveló que no tiene miedo de llegar a los 50: “Me siento muy feliz y satisfecha y no asustada y extrañamente no asustada por eso”, aseguró.

Gwyneth Paltrow posó pintada de dorado para celebrar sus 50 años. Foto: Instagram

Es que el temor generalizado a la vejez, especialmente en rubros como la actuación, el modelaje, entre otros, ha sido impuesto durante muchas décadas, retratando a las mujeres que llegan a esta edad como seres que ya llegaron al último ciclo de su vida.

Las fotos de Gwyneth Paltrow se hicieron virales en las redes sociales por su mensaje. Foto: Instagram

Es por esta razón que Gwyneth ha posado desnuda desde hace varios años para celebrar sus cumpleaños, dejando de lado los tabúes.

El mensaje de Gwyneth Paltrow sobre sus 50 años

Días antes de festejar sus 50 años, la actriz ya había compartido una reflexión sobre lo que significa para ella este día. Lo hizo a través de una foto en blanco y negro en la que fue capturada en bikini dando un salto.

“Hay algo en la dulzura de la vida que subyace muy en lo profundo de mi ser y que no cambió ni cambiará. Es la esencia de la esencia, que pareciera ser más dulce aún”, empezó.

La foto de Gwyneth Paltrow que publicó junto a una reflexión. Foto: Instagram

“Mi cuerpo, un mapa que evidencia el día a día, es menos atemporal. Una colección de marcas e irregularidades que establecen épocas. Marcas por quemaduras de hornos, por un dedo lastimado contra una ventana hace mucho tiempo, o por el nacimiento de un hijo. El sol dejó sus celestiales huellas dactilares por todo mi cuerpo. Y mientras hago lo que puedo para gozar de buena salud y longevidad, para evitar que mis músculos se debiliten y mis huesos cedan, tengo un mantra que repito ante esos pensamientos que intentan descarrilarme: yo acepto. Yo acepto las marcas y la piel holgada, las arrugas. Yo acepto mi cuerpo y abandono esa necesidad de ser perfecta, de lucir perfecta, de desafiar la gravedad, la lógica y la humanidad. Yo acepto mi humanidad”, señaló.