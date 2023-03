Gimena Accardi dio tips para reutilizar un look de entrenamiento y lucirlo de noche.

Si alguien sabe de combinaciones esa es Gimena Accardi. Desde sus redes, la popular actriz suele compartir cada look de su original closet y siempre soprende. Esta vez, Accardi enseñó a convertir un outfit de entrenamiento en uno ideal para la noche.

Los looks sporty de Gimena Accardi son tendencia. Foto: instagram/gimeaccardi

GIMENA ACCARDI ESTRENÓ LOOK SPORTY PARA ENTRENAR CON ESTILO

Aunque hace poco se inscribió en el gimnasio, Gimena Accardi ya está a full con sus entrenamientos para ejercitar el cuerpo. Uno de los primeros outfits elegidos por la actriz fue un top gris y negro que combinó con una clásica calza biker por arriba de las rodillas.

El look sporty de Gimena Accardi frente al espejo. Foto: Instagram

A este look ideal para entrenar los días de calor, le sumó zapatillas negras a tono con medias de color, tal como lo indica el último grito de la moda. Pero la sorpresa vino después. Es que la actriz, que no tiene problemas en repetir prendas, aprovechó la ocasión y a su look de gym le agregó dos ítems claves para convertirlo en un look elegante.

EL LOOK DE ENTRENAMIENTO GLAM DE GIMENA ACCARDI

Como buena conocedora de tendencias, la pareja de Nico Vázquez le sumó un chaleco largo de color claro en cuadrillé, por encima del conjunto sporty. Y para coronar este look tan urbano como elegante, sumó el detalle justo: unos lentes redondos ideales para los días de verano.

Gimena resignificó su look sporty y le aportó glam. Foto: Instagra

Gimena no necesita de lo último ni lo más costoso para vestirse trendy, ya que su ojo fashionista y buen gusto para vestir son suficientes y sus seguidores lo agradecen. En esta oportunidad, la intérprete lo dejó demostrado con su original reversión de un look sporty arreglado.