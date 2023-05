Este es el look deportivo chic con el que Shakira conquistó a Tom Cruise

Shakira está en boca de todos. Sin dudas, la artista colombiana protagoniza uno de sus mejores años laborales en medio de su pública separación con el ex jugador de fútbol, Gerard Piqué quien inspiró sus más recientes hits musicales que compuso e interpretó tanto por su cuenta así también junto al productor argentino, Bizarrap y la cantante, Karol G.

Shakira y Bizarrap superaron los 4 récords Guinness con la Music Sessions #53. / Foto: Récord Guinness

Tras el lanzamiento de las canciones que la pusieron en lo más alto de las listas musicales más importantes del mundo, Shakira volvió a sorprender a todos tras ser vista junto al actor estadounidense, Tom Cruise en el Gran Premio de Fórmula Uno de Miami. Como no podía ser de otra manera, la artista deslumbró con el outfit que eligió para asistir al importante evento deportivo.

Shakira, una de las más buscadas por los fanáticos en el Gran Premio de Miami 2023 de Fórmula 1. (AP) Foto: Prensa

El outfit trendy que eligió Shakira para disfrutar de la Fórmula Uno con Tom Cruise

Así es como Shakira fue fotografiada y en las imágenes se pudo apreciar que la cantante colombiana estaba vistiendo un body muy original de color verde oliva. El diseño llamó la atención debido a su escote con aberturas en la parte delantera y las finas tiras cruzadas en la parte trasera que permitieron ver su espalda.

La cantante colombiana asistió a un importante evento deportivo en Miami y deslumbró con su outfit / Foto: Elle.com Foto: Elle.com

En la parte inferior del look, la artista lució un pantalón de algodón grueso deportivo con enormes bolsillos por encima de las rodillas y un cordón blanco para poder regular, y ajustar la prenda alrededor de su cintura. Para completar el look, Shakira decidió llevar su pelo suelto y usar grandes lentes de sol redondos de color negro lo que le dio un estilo relajado a todo el look.

La cantante colombiana fue visto con el actor estadounidense, Tom Cruise en el evento de Formula Uno en Miami. Foto: Elle.com

Por su parte, Tom Cruise decidió usar un polo blanco al cuerpo junto a un pantalón recto negro y al igual que Shakira, se mostró con lentes de sol de tamaño mediano e igual de oscuros que los de la artista colombiana.