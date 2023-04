La respuesta de Shakira al repudiable comentario de Piqué sobre los latinoamericanos.

Shakira dio mucho de qué hablar durante el fin de semana. No solo dejó España junto a sus hijos para vivir un nuevo presente en Miami, lejos de Gerard Piqué, sino que le hizo frente a un repudiable comentario que hizo su expareja sobre los Latinoamericanos. El exfutbolista español se refirió en términos despectivos a la gente originaria de América Latina durante una entrevista.

En diálogo con el diario Marca, Piqué dijo: “Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”.

Usuarios latinoamericanos tomaron mal el comentario del presidente de la Kings League y detectaron su tono despectivo, más viniendo de un español.

Cuál fue la respuesta de Shakira a Gerard Piqué

Luego de que saliera al aire la entrevista y se conocieran los dichos de Piqué, Shakira utilizó emojis de cada país latinoamericano y escribió este domingo una frase letal para su ex tras sus polémicos dichos: “Orgullosa de ser latinoamericana”.

Shakira le contestó a Piqué y defendió su origen latino (Twitter)

Así, quedó más que claro la postura de Shakira frente a los dichos de Piqué, y los fans que tiene alrededor del mundo salieron a apoyarla de forma incondicional por su apoyo siempre comprometido con sus raíces.

El mensaje de despedida de Shakira a Barcelona, la ciudad donde vivió por 12 años

Desde 2011, Shakira se estableció en Barcelona, la ciudad donde Piqué tenía sus actividades deportivas y empresariales. La cantante dio a luz allí a sus dos hijos y formó una familia que culminó una vez que el exfutbolista la engañó con la joven Clara Chía Marti.

“Te felicito” y la sesión 53 con Bizarrap fueron algunos de los hits con los que la cantautora de Barranquilla hizo catarsis al respecto y marcó récords con su música en los rankings de todo el mundo.

Shakira dejó para siempre su casa en Barcelona y se mudó con sus hijos a Miami

Ya de viaje a Miami, su nuevo hogar, Shakira escribió este domingo una profunda carta, donde no evitó hablar de su desilusión con el amor.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, publicó Shakira en sus redes sociales, junto a una foto de la ciudad española.

La carta de despedida de Shakira a Barcelona, tras mudarse con sus hijos a Miami (Instagram)

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, dijo la intérprete de “Loba”.