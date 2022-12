En microbikini amarilla y lentes vintage, La Joaqui se sumó al challenge de ‘Dos Besitos’ y causó sensación en TikTok

La Joaqui es una de las cantantes del momento que no solo triunfa en el ámbito musical, sino también en el ámbito de la moda, porque marca tendencia entre los millones de seguidores que reúne en las redes sociales con su forma única y particular de combinar la ropa.

La Joaqui se llevó todas las miradas. Foto: Instagram.

Y lejos de ser esta la excepción, la cantante se filmó realizando el challenge de “Dos Besitos”, la canción que lanzó junto a Salastkbron & Gusty dj, y para ello, se lució con la pieza superior de una microbikini de tono amarillo a la que acompañó con lentes de sol rojos con marco dorado estilo vintage.

La microbikini turquesa de La Joaqui que conquistó en Instagram. Foto: Instagram.

Pero así también, a través del video presentó su nuevo cambio de look: se trató de un corte de pelo por debajo de los hombros y retocó las mechas de tono rubio manteca que llevaba solo en los primeros mechones del lado izquierdo.

Cómo reaccionaron los usuarios al posteo de La Joaqui

En dos días, la cantante obtuvo 1,5 millones de reproducciones en su video y recolectó casi 150 mil corazones rojos, junto con 737 comentarios a través de los cuales muchos fanáticos le pedían que los saludara por sus cumpleaños o le dedicara un saludo, y la artista respondió a algunos de ellos con gran entusiasmo.

El look de La Joaqui que enamoró a sus fanáticos. Foto: Captura de Pantalla

“Hoy es mi cumple me podes saludar porfa te amoo”, “Hoy es mi cumple joaqui me podrías saludar por favor te admiro mucho Reyna”, “Que mina hermosa”, “Linda La Joaqui”, “Yo? enamorada de La Joaqui por”, “Ay a esta mujer todos los colores de pelo le quedan bien!!”, “Hola joaqui me podes saludar por favor”, “Vamos hermosa genia”, fueron algunos de los mensajes que recibió, siendo los dos primeros algunos de los que contestó.