El look de Silvina Escudero que prendió fuego las redes: microbikini rosa pink en el agua

Silvina Escudero tiene una comunidad de 1.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Allí publica contenido exclusivo para sus fanáticos y deja suspirando a más de uno.

Esta vez sorprendió con una microbikini rosa pink que es lo que se viene para este verano 2023.

Silvina Escudero subió las temperaturas en redes sociales.

El estilo de Silvina Escudero es único. Sin duda la modelo está al tanto de las modas y tendencias del momento.

Su bikini es underboob y usó las tiras del corpiño cruzadas.

La parte de abajo del conjunto deja poco espacio a la imaginación.

La modelo rompe las redes sociales Foto: Instagram

“Sos hermosa”, “Un fuego”, “No das más”, “Perfecta”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió de sus fans.

QUIÉN ES LA PAREJA DE SILVINA ESCUDERO

En agosto de este año, la bailarina contrajo matrimonio a sus 39 años con Federico, un hombre que logró conquistar a la bailarina y del que no se sabe mucho en tanto que no pertenece al ámbito artístico y no utiliza redes sociales.

El emotivo momento del casamiento de Silvina Escudero y Federico. Foto: Instagram

Y en el posteo que Silvina compartió luego del casamiento escribió: “Después de más de cinco años de relación sellamos nuestro amor de una manera mágica, vivimos uno de los días más felices de nuestras vidas. Nos acompañaron los íntimos en una ceremonia a pura emoción, donde no faltaron las risas, los abrazos, los besos y las lágrimas de felicidad. Que gratificante ver a quienes mas queremos sentir mucha alegría al ver que nos amamos con tanta grandeza. Esto es solo el comienzo”.