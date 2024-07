El destape de Alaska, la tiktoker hincha de Uruguay, en las playas de Miami

Alaska es una de las personalidades más influyentes en TikTok e Instagram en Uruguay. Su nombre es Gimena Sauchenco. Tiene 20 años y es de la localidad La Teja. Su estilo no conoce de límites y enamora corazones con cada una de sus publicaciones.

El destape de Alaska, la tiktoker de Uruguay, en Miami: "Frágil como una bomba" Foto: INSTAGRAM

En TikTok e Instagram triunfa compartiendo videos en los cuales habla de fútbol y la Selección Uruguaya. Allí Alaska despliega todo su carisma y conocimiento en el deporte y se lleva todas las miradas con sus análisis futbolísticos.

El destape de Alaska, la tiktoker de Uruguay, en Miami: "Frágil como una bomba" Foto: INSTAGRAM

La joven causa sensación y los likes invaden cada una de sus publicaciones. Rápidamente, Alaska se convierte en furor y sus videos llegan a todo el público. Osada, carismática y divertida, sus publicaciones tiene la combinación exacta de información y toque humorístico.

El destape de Alaska, la tiktoker de Uruguay, en Miami: "Frágil como una bomba" Foto: INSTAGRAM

En uno de sus últimos videos cumplió la promesa de ponerse la camiseta de la Selección Argentina, ya que se consagró bicampeona de la Copa América. El video se viralizó y la divertida imagen invadió las redes sociales.

El destape de Alaska, la tiktoker de Uruguay, en Miami: "Frágil como una bomba" Foto: INSTAGRAM

“Una de las cosas más difíciles de mi trabajo es explicar y que entiendan y que le den valor. Lleva un esfuerzo. No es que subís un video y te haces viral. Lleva mucho trabajo. Como pararse delante de una cámara, cómo hablar. Hay que ser autodidáctica y aprenderlo” contó Alaska al referirse a su trabajo como influencer.

El destape de Alaska, la tiktoker de Uruguay, en Miami: "Frágil como una bomba" Foto: INSTAGRAM

Alaska al ser consultada sobre sus videos, explicó: “Está muy desgastado el concepto de la palabra influencer. Yo me considero creadora de contenido. Me enfoco mucho en mi mensaje. Busco transmitir algo. Hago videos y siempre intento dejar un mensaje y hablar de temas que me preocupan”

El destape de Alaska, la tiktoker de Uruguay, en Miami: "Frágil como una bomba" Foto: INSTAGRAM

Alaska deslumbró desde Miami con un impactante video.

Gimena Sauchenco brilló en Miami con un espectacular video. Sus fans alucinan con cada una de sus publicaciones y los likes invaden sus fotografías y videos. La uruguaya va por más y conquista a cada paso que da.

El destape de Alaska, la tiktoker de Uruguay, en Miami: "Frágil como una bomba" Foto: INSTAGRAM

Alaska contó como logró triunfar en las redes sociales: “Comencé a los 14 años grabando videos y subiendo contenido. A lo largo de los años fui perfeccionando la estética de los videos. Es algo que lleva mucho tiempo. Tengo una gran comunidad. Subo un video y no tengo miedo que la gente no lo vea. Sé que hay una comunidad que me apoya. Tengo una audiencia muy sólida”