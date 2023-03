El cut out extremo de Sol Pérez que enamoró a sus fans

Sol Pérez ha logrado destacarse, una vez más, como panelista de Gran Hermano. El certamen está en su recta final y la modelo logra que los ojos se posen sobre ella.

Esta vez llamó la atención de todos al llegar al canal enfundada en un maxivestido con un cut out extremo que dejaba mucha piel al descubierto.

Sol Pérez hizo vibrar las redes con su look. Foto: Instagram

Sol Pérez tiene una silueta envidiable y hace gala de ella con orgullo. Este outfit dejaba ver su abdomen perfectamente marcado.

Sol Pérez consiguió el look perfecto para esta temporada Foto: instagram.com/lasobrideperez

A eso, se suma que la top es fanática de la moda y siempre sorprende con nuevas propuestas, tan sensuales como originales.

Sol Pérez demostró que el negro es su color. Foto: Instagram

El look con el que Sol Pérez dejó sin respiración a sus fans iba perfecto con las botas mosqueteras que eligió como complemento.

Cuál es la dieta de Sol Pérez para lucir perfecta

La ganadora de The Challenge Argentina suele compartir con sus seguidores tips de entrenamiento y alimentación. Luego de ganar el concurso, aparte de explicar que había sido clave entrenar, reveló sus ideas sobre la alimentación.

Sol Pérez ganó The Challenge Argentina Foto: instagram.com/lasobrideperez

“La alimentación es super importante”, expresó Sol Pérez y agregó que ya hace tiempo decidió “elegir que lo que como no sólo me guste sino que me aporte nutrientes”. Esta decisión, dijo, ha tenido un importante impacto en su salud.