El catsuit negro de Sol Pérez con un cierre en el escote dejó muy poco a la imaginación

Sol Pérez entrenó duro para participar en The Challenge Argentina. El esfuerzo valió la pena: fue la ganadora del certamen y se mostró orgullosa por ese logro.

La top mostró orgullosa su premio. Antes de eso, había compartido sus exigentes rutinas de entrenamiento para llegar en forma a la competencia. Con el premio en la mano, Sol Pérez supo que todo ese esfuerzo valió la pena.

Sol Pérez ganó The Challenge Argentina Foto: instagram.com/lasobrideperez

Este martes los seis mejores tuvieron un desafío mano a mano y la top fue la ganadora luego de 14 episodios. Se llevó 15 millones de pesos de premio y ahora tiene por delante una competencia que promete ser aun más dura, “The Challenge Global Edition”.

La modelo celebró haber ganado y una de sus fans le dejó un mensaje emocionada, diciendo que tiene que haber más mujeres en el podio.

Pero antes de compartir su alegría, Sol Pérez mostró una de sus fotos más sensuales, con un catsuit negro con cierre en el escote.

Qué dijo Sol Pérez de la alimentación

Tras haber ganado The Challenge Argentina, Sol Pérez les contó a sus fans que “la alimentación es super importante”.

Confesó que ya hace tiempo decidió “elegir que lo que como no sólo me guste sino que me aporte nutrientes”.