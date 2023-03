Crop top y bucaneras: la polémica dupla de Sol Pérez para sobrevivir al calor

Sol Pérez se destaca por tener una silueta imponente. Entrena a diario y tiene rutinas saludables que le permiten mantener ese cuerpo curvilíneo que la hizo famosa y que ella muestra con orgullo.

En medio de una ola de calor extremo la top eligió un look algo polémico. Y no, esta vez no fue por mostrar de más. Al contrario. en la foto lleva una falda midi de jean que promete ser un key ítem esta temporada.

La analista sorprendió con su outfit urbano.

El tema es que Sol Pérez combinó su falda con un crop top blanco y unas bucaneras haciendo juego. El look es completamente versátil. Pero muchos criticaron la elección de sus botas no sólo por el color sino por el clima agobiante del verano.

Sol Pérez ganó The Challenge Argentina Foto: instagram.com/lasobrideperez

Sin embargo, en una votación por sí o por no, el look de Sol Pérez sin dudas sería ganador ya que la top lo lleva como nadie y se nota que es perfecto para atravesar las jornadas de calor intenso en la ciudad.

Sol Pérez consiguió el look perfecto para esta temporada Foto: instagram.com/lasobrideperez

Qué hacía Sol Pérez antes de ser famosa

Sol Pérez estudió Derecho en la Universidad Argentina de la Empresa. Aunque le interesa la profesión, decidió dejarla de lado cuando su carrera en los medios requirió más tiempo.

Sol Pérez consiguió el look perfecto para esta temporada Foto: instagram.com/lasobrideperez

Era muy joven cuando comenzó a realizar fitness y se ha destacado por ello. Con más de 6,4 millones de seguidores en Instagram, es una referente para quienes optan por un estilo de vida fit.