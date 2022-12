El costo de la vida en las redes sociales: cuánto gana Nati Jota

Nati Jota se recibió de Periodista en TEA y, en paralelo a su desparpajo en Twitter, comenzó su participación en ESPN. Desde allí, atraviesa una carrera profesional tan exitosa como maratónica.

Para Nati Jota sus ingresos también van más allá de su trabajo como conductora en Luzu TV, ya que con el tiempo se transformó en una influencer seguida por miles de jóvenes que están atentos a lo que dice y, principalmente, a lo que usa.

Nati Jota y la picante combinación playera / Instagram

Como influencer, Nati Jota es contratada para hacer presentaciones en boliches y viajes. Ya en 2017, Paul Ferreyra, uno de los más reconocidos representante de figuras de las redes, habló con la revista Noticias, y dijo en el caso de los jóvenes de “Combate” (El Nueve), o “#Redes” (ESPN), en el que participaban Flor Vigna, Rossello y Nati Jota, el negocio puede generarles ganancias por encima de los 300 mil pesos mensuales. A su vez, también en la entrevista de 2017, Ferreyra explicó que personalidades como Nati Jota pueden cobrar por evento entre 20 y 60 mil pesos.

Desde Villa Gesell, Nati Jota impactó con su microbikini. Foto: Instagram

Además, muchos influencers son convocados por las marcas para que hagan alguna mención en sus cuentas de Instagram. En este caso, sólo con arrobar o mencionar un nombre pueden recibir un sueldo de 10 mil pesos al mes.

La actriz visitó a su hermana que vive allí hace años

Nati Jota habló sobre su economía

El año pasado, la conductora viajó a Estados Unidos para visitar a su hermana. Si bien, aún no tenía el éxito que alcanzó este año, Nati Jota se refirió a sus ingresos monetarios.

Nati Jota (Foto: Instagram)

En sus historias de Instagram aprovechó para dialogar con sus seguidores y comentó que ella es una laburante. “Mi familia de clase media, siempre con lo justo, nunca lujo y yo bastante wanna be de adolescente. Era una lucha, pobres mis papás. Ahora si estoy acá tanto tiempo es porque me quedo en lo de mi hermana o en lo de mi tío en México. No podría irme de vacaciones tanto tiempo además porque estoy trabajando mientras desde dónde esté en la radio, salgo con mi compu”, relató.

Nati Jota habló sobre su situación económica Foto: instagram

¿Qué paso entre Nati Jota y Nacho?

A fines de noviembre, la conductora viajó a Qatar hace algunos días junto a sus compañeros, Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde. A los días de haber llegado, se viralizó en las redes sociales un video en el que la periodista está criticando fuertemente a uno de sus compañeros y lo trata como “El más feo del equipo”.