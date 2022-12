Nati Jota sorprendió en las redes al lucir un body cut out de una manga y minifalda

Nati Jota es muy activa en su cuenta de Instagram y con frecuencia sube contenido para mostrarle a los millones de usuarios que la siguen cómo elige disfrutar o vivir ciertas situaciones de su vida, ya sean profesionales o privadas.

Nati Jota enamoró a sus fanáticos. Foto: instagram/natijota

Durante su paso por Qatar para cubrir el Mundial de Fútbol, la periodista fue compartiendo el minuto a minuto de cómo se vivía la previa de los partidos, así como también las salidas que realizaba; y en el contexto actual de la festividad navideña, eligió mostrar cómo se celebró ‘puertas para adentro’ en su casa.

Y para ello, modeló para la cámara para lucir primero el look que eligió vestir durante la noche: se trató de un body negro de una sola manga con una amplia abertura sobre el costado del cuerpo, al que acompañó con una minifalda beige con tiras largas que no solo permitían ajustar la prenda, sino también darle estilo. Y cerró el look con un par de botas negras de taco grueso.

Nati Jota conquistó corazones en Instagram. Foto: Instagram

Cuántos años tiene Nati Jota

Nati Jota nació el 26 de mayo de 1994 en la Ciudad de Buenos Aires, y con solo 28 años se ha consagrado como una de las grandes figuras del medio nacional, no solo dentro del ámbito periodístico sino también del entretenimiento.

Nati Jota alentó a la Selección desde Qatar. Foto: instagram/NatiJota

Y este año, además, tuvo la oportunidad de viajar hasta Qatar para cubrir por segunda vez el Mundial de Fútbol, y pudo presenciar en persona la celebración de la Selección Argentina tras salir Campeón del Mundo.