Dramas familiares y un linaje de artistas: las cosas que no sabías sobre Jimena Barón

Jimena Barón nació el 24 de mayo de 1987 en Buenos Aires. Cuando tenía cuatro años, su padre se fue de su casa, esa es la causa por la cual lleva el apellido de su madre y no Guevara, como su progenitor. “Un día me levanté y él ya no estaba. No hubo ninguna charla ni con nosotros ni con mi madre. No fue muy amigable”, contó la actriz.