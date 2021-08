En agosto llega el día del niño y Priscilla Maciel, autora de “Los astros dicen”, trae una propuesta distinta para que los padres puedan conocer las cualidades de la personalidad de sus hijos a través de su carta natal infantil.

En este estudio podrás ver el carácter y personalidad de los más pequeños de la familia Sus motivaciones y sus habilidades cómo así también sus dificultades. Su manera de absorber la información y su manera de procesarla. Entenderás si tiene un ritmo más lento o más rápido y de acuerdo a eso comprenderás que es lo mejor para él o ella.

Aries

Independiente, de carácter fuerte, activo y espontáneo. Es explorador y aventurero. Le gusta el riesgo y vivir al límite. Tiene temperamento alto, es muy sensible a la vez. Suelen ser líderes entre amigos y a la hora de jugar, almas emprendedoras. Inquieto. Poseen muchísima energía, que buscan canalizar con el deporte.

Tauro

Dulce y muy cautivador. Les encanta la comida, bien rica, suelen tener una preferida. Son constantes y perseverantes. Les gusta que se les hable suave, con tranquilidad. Son sumamente prolijos y muy responsables.

Géminis

Suelen ser inquietos y grandes amantes del juego, con mucha energía. De aburrimiento fácil, siempre buscan experimentar, probar cosas nuevas y aprender en ese recorrido. De distracción nata, suelen ser impuntuales, cualquier cosa puede robar su atención. Alma comunicativa, suelen relacionarse muy bien con amigos y padres. Como padres, es interesante ayudarlos a profundizar y no abandonar el desafío de cuando algo no les sale así como estimularlos a juegos y al aprendizaje de nuevos idiomas.

Cáncer

Sensibles, buscan afecto y atención de sus padres, amigos y personas que lo rodean. Es importante enseñarles a tener amor propio. Como padres la clave está en tener un importante diálogo con ellos, no ser demasiado firme y malcriarlos tanto. Suelen ser graciosos, empáticos y demostrativos hacia los demás. Su casa, su hogar.

Leo

Serán el centro. Aman brillar, destacarse y tener la atención de los demás. Suelen ser captadores natos de atención, sin forzarlo, otras veces la demandan, y pueden llegar a ser un tanto dramáticos. Alegres, risueños, como los niños con signo de aire. Muy valientes, buscan justicia y por sobretodo, dar órdenes. En juegos, son competitivos.

Virgo

Ordenado y muy limpio. Sus juguetes siempre estarán organizados y su cuarto también. Desde chiquitos ayudará en casa, con los quehaceres. En el colegio es eficiente y prolijo. Signo de tierra, regido por la estructura y la obsesión, todo debe estar bajo control. Pueden sufrir problemas estomacales por lo que una dieta saludable será clave para ellos, comer sano y bien. Tienden a ser autoexigentes y como padre deberás ayudarlo a bajar ese nivel de autoexigencia, a enseñarle que confundirse está bien y que es sano. Necesitan saber el porqué de las cosas. Necesitan demostración de afecto y cariño, no lo expresarán, pero lo necesitan.

Libra

Encantadores, amorosos y dulces. Suelen seducir a los padres con sus ojitos, saben como lograr lo que quieren. De expresiones suaves y llenos de bellezas, regidos por el planeta venus, logran transmitir dulzura. Discuten, hasta lograr dar su punto de vista, y hasta sentirse que se logró “hacer” justicia. Son indecisos, elegir les estresa, no preguntarle tanto si quiere a ó b, sino más bien darle la solución. En la adolescencia pasará mucho tiempo en el baño, arreglándose y perfumándose para salir a seducir. Tendrán muchos amores y romances.

Escorpio

Magnético, con ojos hipnotizadores y profundos. Como padre, es un desafío aprender a responderles con firmeza, muy seguros, explicándole la situación y preparados para enfrentar niños escorpio con caprichos, miradas imponentes y carácter fuerte desde el nacimiento. No les gusta perder, son competitivos y no les gusta sentir el poder. Aprenden, pero por sobre todo de aquellos que son “más” fuertes.

Sagitario

Son alegres, positivos, super inquietos y muy curiosos. Almas aventureras, están guiados por un signo de fuego por lo que, les gusta conocer el mundo más allá. Conectan con los viajes, con las culturas diferentes y con la profundidad, tal que te harán repreguntas y cuestionarán sobre esa orden o situación que como padre diste. Tendencia a excesos, es importante enseñarles a regular, a equilibrar, desde el dinero hasta en otras situaciones no materiales. De visión honesta, decentes y hasta algunas veces negadores, por lo que hay que enseñarle a ver “la parte fea” de las cosas.

Capricornio

De pensamiento adulto, super responsables, maduros y ambiciosos. Tienen muy claro lo que quieren y al tener ese objetivo definido, van por ello. Perseverantes, exigentes y perfeccionistas. No darán problema a los padres, son autosuficientes, objetivos y muy realistas. Le gusta rodearse de adultos, y suele abrirse a pocos amigos, pero muy fieles para el niño capricornio.

Acuario

Inquietos, artistas y muy intelectuales, logran entender mucho a los demás, y hasta adivinar sus sentimientos. Son amorosos y amables, se preocupan por sus amigos. Un niño de amistades muy fuertes, que las sobrepone ante todo. Para los padres, será un desafío criarlos, son rebeldes, tienen una “locura” y originalidad que los hace únicos. Son libres, de pensamientos extraños y gustos dignos de un niño acuariano.

Piscis

Especial, mágico y muy dulce. Conectan desde su nacimiento con el juego, pueden quedarse horas y horas en lo mismo. Suelen percibir y sentir cosas que como padre no has notado. Son alegres, al ser signo agua, son sensibles, empáticos y cariñosos. No son amantes de los números, ni las matemáticas, pero aprenden fácil y necesitan del apoyo familiar. Les interesan las causas humanitarias, ayudar a los demás, escuchar.