¿Estás preparado para descubrir esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a la salud estos días? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

El signo destacado de la semana es Leo: posee fuerte determinación para ascender. De ideas amplias y majestuosas, ama los honores y empleos elevados.

Aries

Aries Internet

Renovarás tu rutina laboral animándote a iniciar proyectos más ambiciosos. Te sentirás vital e inspirado, pero deberás estar muy atento a las responsabilidades, ya que por hacer demasiado se te olvide cumplir algo que prometiste. Aclararás temas con socios, colegas o compañeros de trabajo y cederán los roces en tu entorno. Alcanzarás una posición de mayor equilibrio y estabilidad que le dará mayor tranquilidad a tu vida. Excelente para solicitar mejoras laborales, hablar con superiores o bien poner en marcha lo que tienes en mente desde hace tiempo. El novilunio abrirá el camino al amor.

Tauro

La buena disposición para tomar decisiones y asumir iniciativas marcará un período óptimo para afrontar retos y nuevos desafíos. En el ámbito laboral podría llegar una nueva oportunidad que te dé popularidad y prestigio. Te esforzarás por mejorar tu economía y lograr así una tranquilidad futura. En las finanzas no se darán grandes cambios, la situación se mantendrá estable y, con dedicación y previsión, podrás mantener un buen nivel. Para el amor será buen momento para hacer replanteos, renovar y alejarse de la rutina. Con una intensa influencia planetaria, las declaraciones amorosas, el cariño, la vida sexual, y la profundización del compromiso, se vivirán a flor de piel en esta etapa.

Géminis

Guiado por tu voluntad y convicciones, te sentirás más libre y determinado al elegir y tomar decisiones. La influencia planetaria de esta semana augura la expansión de la personalidad y los intereses, con la posibilidad de revertir malas tendencias. El sentido estético te llevará a destacarte a través de creaciones ingeniosas, ideas originales o importantes propuestas. Más firme y realista comenzarás un camino de estabilidad y realización. En el ámbito familiar deberás medir las palabras para evitar fricciones. Una visión del amor más profunda te llevará a tomar importantes decisiones.

Cáncer

Cáncer Internet

El apoyo de varios planetas para introducir cambios te llevará a una vida más plena. No resistirse a ellos será clave en tu desarrollo. Es posible que conozcas a alguien muy bueno para los negocios y este encuentro casual se transforme en una oportunidad laboral prometedora. Tendrás suficiente energía y será oportuno realizar actividad física moderada, evitarás el estrés, te hará canalizar positivamente el excedente de energía y sentirte activo. En el mundo de las relaciones, deberás estar atento porque podrás tener reacciones emocionales intensas por no hablar a tiempo. La tendencia del signo a guardar dentro de sí para evitar conflictos, podría generar mayor malestar.

Leo

Con el retorno solar iniciarás un período de oportunidades y expansión. Ésta semana, la luna nueva en Leo señala un momento importante y marca el inicio de una nueva etapa en la que todo lo que logres será estable y duradero. Dar vuelta de página, proyectar tu futuro de aquí en adelante, conectarte con tus deseos y aspiraciones, será muy oportuno en estos días. Esta lunación pondrá en primer plano tus objetivos e intenciones y te renovará por completo. Algo se ilumina en tu interior, verás todo más claro y sabrás tomar decisiones acertadas. Con gran ímpetu y determinación, te dedicarás a perseguir y consolidar tus mayores anhelos. La capacidad natural para seducir y disfrutar del amor, transformará cualquier situación negativa.

Virgo

Virgo Internet

Con perseverancia podrás construir un futuro de éxitos. Promesa de grandes novedades personales y logros laborales. Al comenzar la semana no te apresures a tomar decisiones sin contar con buen asesoramiento, especialmente cuando tengas que firmar documentos o escritos. En caso de tener que concretar operaciones comerciales, mejor será efectuarlas a partir del día miércoles, cuando Mercurio ingrese también a Virgo. La luna nueva en el signo anterior despertará un profundo deseo de liberarte de ataduras y conflictos del pasado. Será buen momento para cerrar asuntos pendientes y tomar decisiones drásticas y definitivas. Un profundo autoanálisis te permitirá descubrir cuáles son tus verdaderos temores e inseguridades y cuáles tus puntos fuertes donde apoyarte.

Libra

Comenzarás la semana con algunas confusiones que te obligarán a detenerte y aclarar prioridades. Tu fuerza interior te guiará hacia las mejores posibilidades y lograrás recuperar la estabilidad económica y emocional. Trabajar en equipo te permitirá alcanzar objetivos ambiciosos y sentir confianza en tus acciones. Podrás afianzarte a nivel personal y lograr sobresalir en tu entorno social. En lo personal, algunos asuntos del pasado reflotan para poder resolver temas que quedaron inconclusos. Necesitarás momentos íntimos para lograr una tranquila introspección. Replanteos respecto a amores ocultos, prohibidos o que considerabas imposibles. Si estás solo, la tendencia será a tener relaciones que parecerán en un principio inciertas o informales, pero que tendrán la posibilidad de afianzarse en el tiempo.

Escorpio

Escorpio Internet

Una actitud de mucho empuje favorecerá las actividades realizadas de manera independiente. Deberás estar preparado para ocupar roles importantes en tu trabajo y convertirte en líder, ya que reunirás las condiciones para hacerlo. Procura atender tus necesidades para lograr bienestar sin caer en un excesivo desgaste. Ideal para establecer prioridades, comenzar actividades físicas y gratificantes así como dar espacio al ocio y el placer. El caudal emocional, propio del signo, se hallará intensificado esta semana. El impulso y entusiasmo de tu pareja en el planeamiento de la vida en común hará que te sientas seguro y especialmente contenido.

Sagitario

Se aproximan cambios positivos que incluyen apertura mental, buenas novedades para estudiantes y comunicadores del signo, así como la posibilidad de un nuevo trabajo. Podrás estabilizar las finanzas y poner al día tus cuentas. La mente se encontrará sumamente activa y bien predispuesta a recibir nuevos conocimientos. Lograrás vencer obstáculos al enfocarte en los objetivos trazados, evitando cualquier distracción. Deberás estar abierto a los cambios y las novedades, de este modo lograrás elevarte y crecer. Una actitud desinteresada de dar afecto y protección a quien lo necesite será un excelente canal para liberar sentimientos y emociones. Harás las paces con el pasado y florecerá el amor.

Capricornio

Lograrás el equilibrio justo en tus finanzas. La relación con personas importantes será positiva y es buen momento para solicitar alguna mejora o promoción, llegar a buenos acuerdos o concretar asociaciones. Necesitarás desarrollar la comunicación, estar informado y expresar tus ideas. Es posible que en este tiempo descubras una nueva forma de ver y sentir la vida. Una expansión creativa que te facilitará tanto los asuntos laborales como personales. Pero deberás prestar atención a tu salud, no sobrecargarte y dominar la tendencia a querer resolver siempre las cosas y hacerte cargo de todo. La amistad y el amor ocuparán gran parte de tu vida, siendo un tiempo de observación y reflexión.

Acuario

Acuario ISTOCK | Internet

No desalentarte frente a los obstáculos ni perder el humor será el gran desafío. No dejar las cosas a medias si no salen como esperas o encuentras cierta resistencia en el camino. Deberás desenvolver mecanismos de defensa contra la inconstancia para poder disfrutar del “aquí y ahora” sin perderte en rebeldías y elevados ideales que a veces no coinciden con la realidad. Habrá momentos en que puedas sentir el peso de las responsabilidades, el trabajo y todo aquello que te cause agotamiento mental. La luna nueva de esta semana señala un punto de inflexión en la vida de relación. Excelente para renovar votos de amor, afianzar noviazgos o iniciar nuevos romances.

Piscis

Una particular sensibilidad capaz de captar lo más sutil te dará las respuestas que estás buscando. Soplará un aire nuevo que llenará tu vida de entusiasmo. Un negocio o proyecto captará toda tu atención, pero antes de dar cualquier paso, asesórate de cada detalle a fin de no alimentar falsas ilusiones. Si organizas bien tu tiempo tendrás posibilidades de desarrollar tus talentos, estudiar y dedicarte a pulir tus capacidades con confianza y dedicación. Es tiempo de desprenderte de viejas ataduras, como la timidez, la baja autoestima, los miedos y todo aquello que te impida ir detrás de lo que anhelas. Lograrás muchas ventajas si no escondes tanto tus emociones y aprendes a abrirte y a vivir plenamente las posibilidades de un romance.