Desde que apareció en “Élite”, la serie española de Netflix, Ester Expósito despertó suspiros entre los televidentes de varios países del mundo, tan así que luego la siguieron en su Instagram, cuenta en la que tiene 29 millones de followers.

Marcó tendencia Foto: Instagram/ester_exposito

En las últimas horas, la novia de Nicolás Furtado sorprendió con una serie de fotografías en la que se la ve de gala luciendo un vestido blanco de chifón. Es que asistió al Festival Internacional de Cine de Toronto y no dudó en compartir el momento.

De gala: Ester Expósito lució un vestido blanco de chifón y despertó suspiros entre sus fans. Foto: Instagram/@ester_exposito

En cuestión de minutos, el posteo superó el millón de likes y los mensajes no tardaron en visibilizarse. “Espectacular”, “Boom”, “Es que eres preciosa”, “Por mucho que lo intente no consigo encontrar palabras para describir lo hermosa que eres”, fueron solo algunos de los elogios que recibió.

De gala: Ester Expósito lució un vestido blanco de chifón y despertó suspiros entre sus fans. Foto: Instagram/@ester_exposito

De gala: Ester Expósito lució un vestido blanco de chifón y despertó suspiros entre sus fans. Foto: Instagram/@ester_exposito

Qué retoques se habría hecho Ester Expósito en su rostro

“No me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichectomía, ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones hay que comprobar la información. De esta forma están engañando a la gente. Son muchos los jóvenes que me siguen a los que podrían influir estas mentiras”, comentó en plena pandemia a través de los rumores de sus posibles cambios estéticos.

Ester Expósito, antes de ser famosa.

Sin embargo, desde el sitio web Cosmopolitan aseguran que lo que la actriz se habría hecho sería: foxy eyes, nariz, labios y bichectomía.