De frente y espaldas: las osadas selfies que Mariana Brey fijó en su perfil de Instagram

Mariana Brey es una de las periodistas más certeras y ácidas del mundo del espectáculo. Brilla día a día en Socios del Espectáculo, donde presenta la más jugosa información del ambiente.

Mariana Brey Foto: Instagram

Pero además, Brey es una carismática y querida profesional dentro de los medios, tanto por sus colegas, los equipos de producción, como la misma audiencia. Esto se refleja en la cifra de 1 millón de seguidores con que cuenta su Instagram.

El look de Mariana Brey que Barby Franco defenestró.

Mariana es multifacética: se luce en espectáculos pero también puede hablar de política y actualidad, tal como lo hace en el programa de C5N, “Argenzuela”, además de estar en Radio Mitre. Pero, también, tiene una arista más de modelo e influencer lo cual deja ver en sus posteos.

Jorge Rial comentó su foto Foto: Instagram/breymariana

En la primera fotografía anclada en su perfil aparece luciendo su atlética figura con un top deportivo con corte halter en color negro y totalmente cerrado, mientras en otra fotografía se aprecia a Brey modelar una tanga colaless azul de espaldas al espejo.

Posó en colaless frente a espejo Foto: Instagram/breymariana

Una vez más, Mariana Brey se presenta como una de las figuras del medio que congregan a una gran cantidad de usuarios ante las redes, al mismo tiempo que frente a la pantalla, tanto con su información como con sus looks.

Mariana Brey Foto: Mariana Brey

Qué le diagnosticaron a Mariana Brey

Durante 2022, Brey comentó para algunos medios que no se sintió bien durante varios días. Por ello, prefirió ir al médico para hacerse estudios. “El nombre es vértigo posicional, el déficit de vitamina D en el cuerpo provoca esto. Además del estrés y me dijeron que se puede volver a repetir”, señaló.

Mariana Brey Foto: Instagram

“Me sentía mal, sentía que perdía el equilibrio, esa sensación de mareo mal”, explicó ella. “Me diagnosticaron otolitos”, dijo. Y rápidamente aclaró que no es grave: “Me hicieron una maniobra en el cuello, es leve”. “Fui al Británico y ahí me vio una prima que es otorrinolaringóloga”, contó Mariana.