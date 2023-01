Críticas a su cuerpo y a su relación con Rodrigo de Paul: las polémicas de Tini Stoessel

Tini Stoessel disfruta del éxito de su carrera y de su vida amorosa junto al futbolista Rodrigo de Paul. La pareja ahora está en Madrid, ciudad en la que vive el jugador de la Selección nacional, mientras ella espera por el reinicio de su gira.

Los tatuajes de Tini Stoessel dedicados a Rodrigo De Paul, su papá y su mejor amiga Foto: Twitter

Pero no todo siempre fue tan calmo, desde hace un año que la relación comenzó, Tini Stoessel está en el ojo de la tormenta por las acusaciones que dicen que ella fue la tercera en discordia entre De Paul y su ex, Camila Homs, conflicto que se mantiene hasta hoy y que se reavivó después del mundial, cuando, al regresar de Qatar, el jugador fue a verla a la cantante a un ensayo y no a sus hijos.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul causaron furor en un shopping en medio de las compras navideñas Foto: Web

Además de estas críticas, la cantante también había sido señalada por decir, en una entrevista hace meses, que no lo amaba y a las semanas creció el rumor de que estaban por separarse. Pero, a pesar de estos conflictos, la pareja sigue adelante con su relación y lejos del qué dirán.

El intercambio de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul Foto: captura Twitter

Los conflictos de los últimos tres años de Tini Stoessel

En 2019 se viralizó un video en el que se la ve a Tini Stoessel sacarle la mano de su hombro al cantante Axel. Fue tal el revuelo, que la cantante se vio obligada a publicar un comunicado: “Veo que se ha generado gran confusión respecto a un video que circula por redes. Quiero contarles que con Axel tengo una gran relación profesional”.

Tini Stoessel rompió el silencio y habló sobre las acusaciones de acoso contra Axel

Además, Tini Stoessel agregó: “Ningún gesto mío que haya sido extraído de la nota que dimos obedece a una incomodidad con Axel”. Pero a pesar de esta aclaración, los rumores y acusaciones continuaron en las redes sociales e incluso fue su madre que expuso su fastidio sobre los comentarios continuos sobre el tema.

Tini Stoessel rompió el silencio y habló sobre las acusaciones de acoso contra Axel

Por otro lado, en noviembre de 2019 se conoció que Tini Stoessel iba a cantar en el partido entre River y Flamengo, cosa que finalmente ocurrió y lo hizo junto a Fito Páez. Pero la elección no cayó nada bien entre los hinchas del Millonario. El problema viene porque Tini Stoessel había dicho que por su madre se hizo hincha de Boca.

Tini Stoessel cantó en la previa del partido River vs. Flamengo. Foto: web

A partir de esta situación, miles de hinchas del Millonario mostraron su disgusto por la elección de Tini en las redes sociales y muchos reclamaron que la elegida debería haber sido Lali Espósito, reconocida fanática del conjunto de Núñez.

Tini Stoessel y Lali Espósito Foto: web

Volviendo a las cuestiones amorosas, en septiembre de 2020, a poco de estrenar su próximo tema “Duele”, y como lo hace con cada una de sus canciones nuevas, Tini Stoessel decidió publicar en sus redes sociales un adelanto del próximo lanzamiento y casi de inmediato fue relacionada con Danna Paola, a quien se la vincula sentimentalmente con Sebastián Yatra.

La actriz mexicana luego de quedar en medio de la pareja de Tini Stoessel y Sebastián Yatra

“Ahora ya entiendo su mala fama..pero el q la hace tarde o temprano la paga #Duele”, escribió Stoessel y generó una revolución entre sus fanáticos y los de Danna Paola, quienes aseguraron que la argentina estaba pegándole a la mexicana al usar la frase “Mala fama”.

Ante la polémica en las redes, Tini Stoessel tuvo que salir a desmentir las teorías de que su nueva canción estuviera relacionada con Danna Paola y aclaró: “#Duele esta escrita y grabada hace más de un año y medio. Estoy muy feliz de q por fin puedan conocerla en solo dos días”. Este dato fue apoyado por Mariana Stoessel, la madre de Tini, quien comentó el mensaje y agregó: “Creo q mas !!! Pero la cuarentena nos hizo perder en el tiempo”.

Tini Stoessel presentó "Duele" un ft con John C (Instagram)

Tini Stoessel también tuvo otro cruce vinculado con Danna Paola, quien escribió un tuit que muchos se tomaron como una fuerte indirecta para Tini. Lo que la cantante y actriz tuiteó fue: “Wey, que feo eso de robarse hombres… Yo no necesito robarme a nadie”. Muchos de los seguidores lo interpretaron como una indirecta.

Danna Paola habría apuntado contra el noviazgo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En cuanto a sus presentaciones, en mayo la usuaria llamada Candela criticó la “mala organización” desde el primer momento de un show de Tini Stoessel, porque abrieron las puertas “más tarde” de lo pautado, situación por la cual se formaron “seis cuadras de fila”. Esto a su vez generó que el recital comenzará con casi dos horas de retraso porque todavía había gente afuera.

Tini Stoessel lució un conjunto fosforescente personalizado en uno de sus shows. Foto: Instagram/@vic.acilu

Sumado a eso, se quejó sobre que, cuando empezó el espectáculo, parte del público se paró arriba de las sillas que estaban ubicadas en el sector más cercano al escenario. “La gente que estábamos en campo (justo por detrás) no vimos nada del show”, lamentó.

Tini Stoessel en Córdoba

Un conflicto que no esperaba Tini Stoessel

Diego Topa llamó la atención al declarar que algunos videoclips como los de Tini Stoessel influirían negativamente en los niños. Y que las más chiquitas se vestirían con prendas no apropiadas para su edad para parecerse a su ídola.

Diego Topa apuntó contra los videos de Tini Stoessel.

Tras la polémica, Topa aclaró: “Lo que yo dije es que la música está buenísima, de hecho yo escucho a Tini... El vestuario que suelen usar las artistas como ella, que todas las nenas quieren copiar”.

Tini Stoessel adelanta look para su videoclip "Muñecas"

Por otro lado, la cantante realizó una presentación en Ecuador y por la cual se generó una polémica que no la deja bien parada. Tanto a ella como a su equipo la acusan de maltratar a una peluquera ecuatoriana.

Tini Stoessel en su show

Otro conflicto internacional se dio en octubre de 2022 cuando en el marco de su gira internacional “Tini Tour”, Tini Stoessel cantó en vivo en la apertura de los Juegos Odesur en Paraguay e hizo bailar a todos los presentes. Durante la transmisión del concierto por televisión, conductores lanzaron duras críticas sobre la cantante.

Tini Stoessel en su show (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“Mirále su ombligo, te pido que veas”, “No lo quiero mirar, voy a tener pesadillas” y “Ahora lo entiendo a De Paul”, fueron las frases que se distinguieron de la conversación. Luego de la gran repercusión que alcanzaron sus despectivos comentarios sobre la intérprete de “Fantasi”, los tres conductores debieron salir a pedir disculpas. Lo hicieron a través de un video compartido en sus redes donde se manifestaron arrepentidos de sus dichos.

Los periodistas que criticaron a Tini Stoessel Foto: web

¿Cuánto pesa y mide Tini Stoessel?

La cantante está cerca de cumplir 26 años, pero desde hace tanto que trabaja en la televisión que parecería que tiene muchos años más. Con respecto a sus otras características, Tini Stoessel tiene una altura de 1.65 m y pesa unos 54 kg.