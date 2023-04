Con lencería nude y sin nada arriba, Georgina Rodríguez hizo estallar el algoritmo de Instagram

Georgina Rodríguez es una apasionada por la moda. Y, como muchas de las influencers más importantes del mundo, es fanática de la vida fit. Sus dos pasiones se unen en Alo Yoga, la marca de ropa deportiva que eligen las celebrities y que la convocó como imagen para la nueva campaña.

La modelo argentina, en pareja desde hace años con Cristiano Ronaldo -con quien, según afirman en su círculo íntimo, está atravesando una importante crisis- suele mostrar con orgullo su físico. No es para menos: busca tener una alimentación healthy y entrena a diario para tener esas curvas que la caracterizan.

Georgina Rodríguez enamoró con un conjunto verde. Foto: Instagram

Por eso no sorprende que las marcas de moda la convoquen para vender sus productos.

Georgina Rodríguez con corpiño nude y calzas blancas hizo estallar el algoritmo de Instagram Foto: instagram.com/georginagio

Con su propia línea de indumentaria y accesorios la top no se presta a cualquier producción. Sin embargo, Georgina Rodríguez no pudo decir que no a Aló, una de sus firmas predilectas.

Georgina Rodríguez con corpiño nude y calzas blancas hizo estallar el algoritmo de Instagram Foto: instagram.com/georginagio

Luego de la producción la modelo compartió imágenes del backstage.

Georgina Rodríguez con corpiño nude y calzas blancas hizo estallar el algoritmo de Instagram Foto: instagram.com/georginagio

Ella está usando unas calzas blancas y arriba sólo tiene puesto un corpiño nude. Enseguida recibió miles y likes y comentarios elogiando su físico espectacular.

Georgina Rodríguez con corpiño nude y calzas blancas hizo estallar el algoritmo de Instagram Foto: instagram.com/georginagio

Dónde nació Georgina Rodríguez

Tiene más de 49 millones de seguidores y es una de las modelos más reconocidas a nivel mundial. Aunque muchos piensan que es europea, Georgina Rodríguez nació en Argentina, más precisamente en Buenos Aires.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez viven en una lujosa mansión que cuenta con un espacioso jardín / Foto: Instagram Foto: Georgina Rodríguez

La top, que se mudó a Murcia, España, cuando apenas tenía un año, cumplió 29 años el último 27 de enero. Es decir que, a pesar de ser argentina, creció en la península ibérica a donde conoció al futbolista Cristiano Ronaldo, con quien formó una familia.