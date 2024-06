Como una diosa, Graciela Alfano encendió Instagram con un look infartante: “Rojo contra las malas vibras”

Graciela Alfano es un icono de la Argentina. Actriz, modelo y exvedette. Vive un gran momento personal. Despliega todo su carisma en cada video que comparte en Instagram con sus seguidores. A los 71 años deslumbra con cada look y provoca pasiones con sus arriesgadas prendas.

Graciela Alfano lució una micro bikini dorada ultra chic: "Vivir enamorada" Foto: instagram

La rubia no pierde oportunidad para compartir reflexiones profundas con sus seguidores para inspirarlos a disfrutar el presente. Día a día comparte frases profundas acompañadas de videos o imágenes en donde se puede ver a la actriz disfrutando el hoy.

A los 71 años, Graciela Alfano deslumbró en microbikini verde y encendió las redes Foto: instagram

Graciela Alfano conquistó corazones desde la playa con un infartante look, un mono de charol en color rojo ultra escotado. La actriz sorprendió a todos con el osado outfit y dejó sin palabras a sus seguidores.

A los 71 años, Graciela Alfano deslumbró con un corpiño ultra escotado Foto: instagram

La actriz no conoce de límites. Marca tendencia y conoce a la perfección los estilos y prendas que mejor resaltan su escultural silueta. Alfano no pasó desapercibida y cautivó con su espectacular look.

Complementó el outfit llevando su cabello suelto. Resaltó su mirada con delineado negro para los ojos y lápiz labial con brillo. Los likes se apoderaron de la publicación y los halagos no se hicieron esperar.

La actriz enamora a todos a cada paso que da. Pisa fuerte y jamás pasa desapercibida. Su carisma no conoce de límites y traspasa la pantalla.

A los 71 años, Graciela Alfano se filmó bailando en microbikini y conquistó Instagram Foto: instagram

Graciela Alfano robó suspiros y aplausos con un espectacular look. De rojo pasión, la actriz enamoró a sus seguidores con un outfit con mucho escote y muy ajustado al cuerpo. Sin lugar a dudas, la rubia es la reina de las tendencias.