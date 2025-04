¡Chau rubio! Emilia Attias se animó a un rotundo cambio de look y presumió su nuevo color de pelo

Dueña de un estilo que siempre marca tendencia, Emilia Attias volvió a sorprender a sus seguidores al mostrarse con un nuevo look inspirado en el color estrella del otoño. Con más de un millón y medio de seguidores en Instagram, la actriz y modelo combina su faceta artística con una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte no solo su trabajo y vida familiar, sino también sus mejores looks, que siempre generan conversación.

El look black&white de Emilia Attias

Esta vez, Emilia se animó a una transformación total y lo compartió con un video en el que se la puede ver en pleno proceso de cambio de look. Con la cámara registrando cada instante, dejó ver cómo fue evolucionando su nueva imagen. “¡Y síii! Me animé al cambio una vez más! Un poquito del back del momento del cambio de look, inspirado en el color del otoño Mocca Mousse”, escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente acumuló miles de likes y comentarios de sus seguidores.

El tono elegido, Mocca Mousse, es una de las tendencias más fuertes de la temporada. Con matices cálidos y sofisticados, combina a la perfección con los colores de otoño y realza las facciones con un aire renovado, moderno y chic. En el video, se puede ver a Emilia sonriente, relajada y feliz con el resultado.

Emilia Attias y la maternidad como eje de su vida

Más allá de su vida profesional, Attias dejó en claro que su prioridad absoluta es su hija Gina, fruto de su relación con el Turco Naim. A los 37 años, la actriz sostiene con firmeza que la maternidad es el pilar fundamental de su existencia. “Mi prioridad es ser mamá”, confesó en una entrevista.

El vínculo familiar sigue siendo fuerte, a pesar de los cambios en la vida personal de la actriz. En julio pasado, Emilia y el Turco anunciaron su separación tras 20 años de relación. Sin embargo, ambos dejaron en claro que su hija seguiría siendo su prioridad. “Tenemos una relación armónica, mucho amor y respeto por el otro”, afirmaron en un comunicado conjunto.